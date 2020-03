Oberhausen. Die beiden Trainer Bruns und Mewes freuen sich auf ein Wiedersehen. Bruns will mit dem SC punkten, Mewes mit 06/07 einen Bonuspunkt.

Bezirksliga, Gruppe 6

Tusem Essen –

SF Königshardt So 11

Mit zwei Siegen in Folge konnten die Sportfreunde zuletzt die Abstiegsränge verlassen, am Sonntag geht es zu Tusem, das mit zwei Zählern vor den Königshardtern deren Tabellennachbar ist. „Die letzten Wochen haben gezeigt, zu was die Jungs im Stande sind. Das gilt es jetzt, Woche für Woche zu zeigen“, blickt Trainer Richard Zander auf die letzten Partien zurück. „Wenn die Jungs das wieder umsetzen, gibt es gute Chancen auf drei Punkte.“ Auf Nurtekin Bulut, Oguz Sefi, Nico Schmelt und Marvin Telke muss Zander verzichten.





Adler Osterfeld –

Fortuna Bottrop So 15

In diesem Jahr konnten die Adler noch kein Ligaspiel für sich entscheiden und müssen den Blick langsam nach unten richten, wenn sie die Negativserie nicht stoppen können. „Nach den letzten Spielen erhoffen wir uns eine Leistungssteigerung und dass wir gegen Fortuna zu Hause drei Punkte holen. Also Ärmel hochkrempeln und ran an die Buletten“, gibt Trainer Udo Hauner die Marschroute vor.

Adler hat Personalsorgen

Neben dem Ausfall von Timo Pach sind zudem noch Tobias Hauner, Joel Goldberg und Mehmet Gül fraglich.

Sterkrade 06/07 –

SC 20 So 15.15

Letzte Woche setzte es für die Tackenberger bei Arminia eine Niederlage, am Sonntag steht direkt das nächste Derby gegen den Spielclub auf dem Programm, diesmal jedoch am Dicken Stein. „Wir spielen zu Hause, da ist punkten Pflicht“, fordert Georg Mewes deshalb auch von seiner Mannschaft, die auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschte. „Aber der Spielclub ist offensiv das Beste, was in der Liga spielt.“

Letzte Woche verloren die Knappen gegen Spitzenreiter Überruhr und wollen nun wieder Zählbares holen. „Nach dem Hinspielergebnis erwarte ich einen hoch motivierten Gegner, und gegen Schorsch ist es immer schwer“, so Hans-Günter Bruns, der sich sehr auf die Partie gegen seinen Trainerkollegen freut. „Wir haben schon in den 80-ern mit Mannschaften gegeneinander gespielt, es ist immer nett, sich mit ihm zu unterhalten.“





TuS Essen-West –

Arminia Klosterhardt So 15.15

Für die Arminia führt der Weg Richtung Aufstieg wieder nach Essen. „Wir erwarten ein schweres Spiel gegen einen Gegner, der um die Klasse kämpft, beurteilt Marcel Landers den Tabellenzwölften, bei dem er im Aufstiegsrennen nicht Federn lassen will.

Arminia Klosterhardt muss am Ball bleiben

„Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass wir das Tempo hochhalten und geduldig auf unsere Chance warten, um die drei Punkte zu holen.“ Daniel Boldt steht dem Linienchef wieder zur Verfügung, Pascal Pfeifer fällt aus.



BW Oberhausen –

VfB Bottrop So 15.15

Für den Letzten geht es an der Tulpenstraße auch gegen den formstarken Tabellenfünften, der vier der letzten fünf Spiele gewannen, während die Liricher acht Spiele in Serie verloren. Doch eine Leistung wie in der zweiten Hälfte beim SC 20 könnte die Blau-Weißen gegen den VfB vielleicht etwas Zählbares bescheren, um die Herkulesaufgabe nicht noch größer zu machen.





Gruppe 5

DJK Vierlinden –

Arminia Klosterhardt II So 15.15

Ganz wichtiges Spiel beim direkten Konkurrenten für den Aufsteiger aus Klosterhardt. „Wir wollen natürlich einen weiteren Mitbewerber hinter uns lassen und punkten“, so der Linienchef, der um die Brisanz des Duells weiß. „Das Ergebnis steht absolut im Vordergrund, wir wollen auf dem Spiel gegen Dinslaken aufbauen.“ Roman Kottlowski wurde nach einem Schlüsselbeinbruch unter der Woche erfolgreich operiert und wird lange fehlen. Simon Steinberg kehrt nach abgesessener Sperre zurück.