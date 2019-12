Oberhausen. Gastgeber Grün-Weiß Holten und der Bogensport-Club Oberhausen sammelten viele Titel im Bezirk ein.

GWH und BSCO halten die Titel in Oberhausen

Als letzte Bogensport-Meisterschaft des Jahres fand die Bezirksmeisterschaft des Rheinischen Schützenbundes (RSB) statt. Gewohnt gut wurde der Wettkampf von Grün-Weiß Holten (GWH) ausgerichtet, die auch sportlich zu überzeugen wussten. Doch auch der Nachbar Bogensportclub Oberhausen (BSCO) war in der geräumigen Sporthalle am Kastell Holten zu Gast und sammelte Titel ein.

Dabei besonnen sich beide Vereine auf ihrer jeweilige Kernkompetenz: Die ersten fünf Plätze in der Herrenklasse waren in Holtener Hand. Arne Metzlaff konnte den Wettkampf deutlich für sich entscheiden. Mit starken 585 Ringen von möglichen 600 setzte er sich vor Carlo Schmitz auf Platz eins, Lukas Winkelmeyer belegte den dritten Platz. Niklas Repking und Marc Kathage schlossen sich der starken Gruppe an. Fabian Märkert folgte auf Platz acht. Neueinsteiger Dirk Remmelt kam noch so eben unter die besten Zehn.

Masterklasse bleibt lokal

In der Damenklasse konnte sich Elena Winogradow den zweiten Platz sichern. Gefolgt von den Holtener Damen Lea Spieker und Ina Wehde. Die Masterklasse gewann Mirko Swinnty mit starken 568 Ringen gefolgt von Frank Heinzen (3.) und Michael Plautz (5.), auf dem zweiten Platz landete BSCO-Schütze Thorsten Granieczny. Seine Teamkameraden Oliver Roß (6.) und Thomas Beha (8.) reihten sich ein.

Bei den jungen Holtenern lief es für Felix Pape gut und er belohnte sich mit einem ersten Platz. Auch wenn Sophie Kühne hinter ihren besten Ergebnissen zurückblieb, überzeugte sie mit dem ersten Platz. Die junge Schützin wird zurzeit im Bundesjugendkader ausgebildet und arbeitet an einer Umstellung ihrer Technik. Marlene Gores belegte den zweiten Platz. Paul Pape musste verletzungsbedingt abbrechen. Steven Twardy kam in der Jugendklasse auf Platz zwei, Simon Gores folgte ihm mit zwölf Ringen Differenz. Hannah Rösen fand sich alleine in der Juniorinnenklasse und somit auch auf Platz eins.

BSCO am Compoundbogen stark

Für den BSCO lief es bei den Compoundschützen und für einige Recurve-Routiniers hervorragend. Die BSCOler stellten im Compoundbereich die Bezirksmeister in der Herrenklasse (Carsten Bonaforte, 552 Ringe), bei den Senioren (Günter Bolz, 538) und der Jugend (Marie Do, 517). Besonders eindrücklich war an diesem Wochenende die Herren-Masterklasse, in der die BSCO-Schützen unter sich blieben und den Meistertitel ausschossen. Hier dominierte Klaus Muth, der nach langer Zeit der Wettkampfpause erstmalig wieder antrat und mit 565 Ringen souverän am Vereinsvorsitzenden Dirk Bölling (2. ,562 Ringen) und Gerd Wangen (3., 561) vorbei zog. Es folgten Klaus Wehner und Siegfried Reske. Auch bei den Mannschaften wurden zwei Meistertitel und ein Vizetitel in dieser Bogenklasse vom BSCO belegt.

Bei den Recurvern glänzten zum einen zwei routinierte Schützinnen. Daniela Berckmann (548 Ringe) sicherte sich den Meistertitel in der Damenklasse. Auch Karin Brunner (539) trumpfte auf.

Besonders erfreulich noch eine Entwicklung aus dem Jugendbereich: Nils Zywicki, der nach längere Pause in diesem Herbst wieder antrat, verbesserte sich gegenüber der Kreismeisterschaft um ganze 53 Ringe und erschoss sich mit zwei stabilen Durchgängen den Meistertitel.