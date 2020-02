Handball: TV Biefang gewinnt das Derby gegen TBO deutlich

Oberliga, Damen TV Biefang – HSG Berg. Panther 24:24 (13:13): Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Der unterm Strich leistungsgerechte Teilerfolg fühlte sich nach 60 Minuten gut an. „Für die Mannschaft freut es mich. Wir hatten einige Fehler drin, haben aber auch wieder großes Herz gezeigt und nie aufgesteckt“, konnte sich Dieter Schölwer einmal mehr auf den unermüdlichen Einsatz seines Teams verlassen.

Die TVB-Damen, bei denen kurzfristig Pia Steinzen wegen Rückenproblemen passen musste, bekamen im ersten Abschnitt nicht den gewünschten Zugriff auf die gegnerische Offensive. So entwickelte sich eine durchweg enge Partie, in der die Gastgeberinnen zehn Minuten vor dem Ende mit 20:18 führten.

Allerdings blieben die Panther auf Tuchfühlung. Die Gäste konterten und lagen in der Schlussphase dreimal knapp vorn. „Dass wir den finalen Ausgleich gemacht haben, spricht auch für unsere intakte Moral“, befand Schölwer.

TVB: Groß, Geukes; Reinartz (1), Hegemann (5/2), A. Rosenke (7/1), Schlinkert, P. Roesner (6), A. Häßler (1), Sprick (1), Wilms (2), L. Döller (1).

Verbandsliga, Damen TV Biefang II – SSG/HSV Wuppertal 20:19 (13:10): Nach etwas holprigen Beginn fanden die TVB-Frauen dank einer verbesserten Abwehrarbeit und der gut aufgelegten Celina Winstermann im Tor ab Minute zehn besser ins Abstiegsduell. Die Mannschaft von Sebastian Köster packte direkt nach dem Wiederanpfiff noch zwei Treffer und führte zunächst komfortabel. Doch die Gastgeberinnen ließen nun in der Folge die nötige Zielstrebigkeit vermissen und brachten damit Wuppertal wieder zurück ins Spiel.

Offensichtlich nicht begeistert: TBO-Trainer Tim Kullmann. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Den Biefangerinnen gelang in den letzten zehn Minuten nur noch ein einziges Tor – das langte trotzdem. „Wir hätten das wirklich nicht so spannend machen müssen. Zum Glück ist es nochmal gut gegangen“, atmete der TVB-Übungsleiter hinterher tief durch.

TVB: Plaga, C. Winstermann; L. Pauly (3), Späh (1), Prchala (1), Kunz (1), Kottkamp, Ihlo, J. Winstermann, Klaude (9/2), Baum (2), Konopek (3), D. Gehrke.

Landesliga, Herren TV Biefang – TB Oberhausen 27:19 (12:8): Die Biefanger schossen den Turnerbund am Samstagabend tiefer in die Krise. Bis auf die ersten zehn Minuten war der Aufsteiger dem harmlosen TBO-Trupp in allen Belangen überlegen.

Die Mannen von TVB-Linienchef Christian Hoffmeister stellten eine starke Defensive und legten da den Grundstein zum nie gefährdeten Heimsieg. „Ich bin stolz auf die Jungs. So hatte ich mir das vorgestellt, nur nicht in dieser Deutlichkeit“, freute sich „Hoffi“ über den zweiten überzeugenden Derbysieg. Biefangs Mittelmann Tim Neugebauer avancierte konkurrenzlos zum „Man oft the Match“.

Auf Seiten der Verlierer herrschte nach dem Abpfiff derweil Katerstimmung. „Glückwunsch an den TVB! Wir haben einfach viel zu viel verballert und unsere Zuschauer enttäuscht. Das war leider nix. Sorry!“, war TBO-Coach Tim Kullmann anschließend bedient.

TVB: Braam, Kleinelsen; L. Westerkamp (2), D. Benninghoff, F. Klein (4), D. Rosin (3), Bongers (2/1), Neumann (2), Vollmer, I. Regolin (1), T. Neugebauer (13/5), Gehrke, Y. Schröder.

TBO: Klinger; Gelszat (1), Walgenbach, Lotz (2), F. Lauer (1), Krampe (1/1), P. Buschhorn (7), Berkenfeld (1), M. Bennewirtz (3), G. Wolter, S. Krämer (3), Helfawy, Schuck.