Die Corona-Pandemie lässt die Gesellschaft zusammenrücken. Auch der (ruhende) Sport leistet seinen Beitrag und lebt Solidarität. Die Herren-Handballer des Turnerbund Oberhausen bieten ab sofort ihre Hilfe für die so genannten „Risikogruppen“ an – soziales Engagement statt Trainingseinheiten in der Halle.

Der nervenaufreibende Abstiegskampf in der Liga ist für den Turnerbund längst in den Hintergrund gerückt. Das Covid19-Virus bestimmt aktuell mehr denn je den Tagesablauf. Und so kam der TBO-Trupp auf die tolle Idee, gerade dem Personenkreis zu helfen, der in seinem Alltag massiv eingeschränkt ist. Dazu zählen ältere Menschen sowie Bürger/innen mit Vorerkrankungen.

Im Umfeld nützlich machen

„Da wir unserem Hobby derzeit nicht nachgehen können, wollen wir uns in unserem Umfeld nützlich machen. Wenn Einkäufe getätigt werden müssen und Leute aus den viel zitierten Risikogruppen Unterstützung benötigen, dann machen wir das jetzt“, gehen Coach Tim Kullmann (Foto) und seine Schützlinge voran.

Ob Lebensmittel, Getränke oder sonstige Wünsche: „Wir versuchen, zu helfen, wo wir können. Wir haben die Möglichkeit, neueste Hygiene-Richtlinien einhalten zu können. Ich selbst arbeite in der Gesundheits-Branche.“

Hilfe in vielen Bereichen

Kullmann weiter: „Zudem haben wir Jungs bei der Feuerwehr, der Stadtverwaltung und in anderen relevanten Bereichen vertreten“, unterstreicht der „Bomber“, dass es für ihn und sein Team eine Herzensangelegenheit ist, gefährdeten Menschen unter die Arme zu greifen.

Sollte jemand Unterstützung benötigen, kann der TBO gerne über Facebook kontaktiert werden. Oder aber über die E-Mail-Adressen cgelszat@gmx.com und tkullmann85@gmx.de.

Bei Anfrage wird eine Telefonnummer bekannt gegeben, worüber dann die weitere Kontaktaufnahme laufen soll. Kullmann für sich und seine Mitstreiter: „Scheuen Sie sich bitte nicht. Wir stehen parat und sind für Sie da!“