Am Sonntag rollt für die zwei höchsten Oberhausener Fußball-Frauen-Mannschaften wieder der Ball. Während Landesligist Arminia Klosterhardt am Sonntag um 17.15 Uhr im heimischen Estadio gegen Bayer Wuppertal gefordert ist, empfangen die Sportfreunde Königshardt im Bezirksliga-Duell bereits um 11 Uhr SuS Dinslaken.

Dabei liegt hinter beiden Teams eine Hinserie mit Höhen und Tiefen, wobei die vorhandenen Stärken dazu genutzt werden sollen, um die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde zu stellen.

Ein Auftakt wie gemalt

Für Arminia Klosterhardt begann die Saison wie gemalt, drei Siege in Folge, darunter ein spektakuläres 4:3 beim aktuellen Spitzenreiter, der SpVg Gustorf-Gindorf. Doch in den restlichen acht Partien folgten nur zwei weitere Erfolge, weshalb die Mannschaft von Marco Richter in der Tabelle auf Platz sieben abrutschte.

„Punktetechnisch stehen wir zwar besser da, als noch vergangene Saison. Dennoch ist es durchwachsen gelaufen und wir können mit dem Erreichten nicht zufrieden sein“, so das Urteil des Linienchefs, der vor dem Saisonstart eine Platzierung unter den Top drei angepeilt hatte. „Es wird schwierig dieses Ziel am Ende auch wirklich zu erreichen. Dafür haben wir bisher zu viele Punkte fahrlässig liegen gelassen.“

Drei Heimniederlagen

Besonders die drei Heimniederlagen zuletzt trübten ein wenig die Stimmung, wobei man sich auf die gute Offensive in Klosterhardt weitestgehend verlassen konnte. Allein Angreiferin Rebecca Thumulla netzte gleich neunmal ein. Allerdings scheint, dass es der Arminia manchmal ein wenig an Motivation mangelt, stehen doch wie in der Vergangenheit durch Rückzieher bereits die Absteiger fest.

„Für den Wettbewerbsgedanken eine Katastrophe“, weiß Richter, der dennoch mit seinem Team in der Tabelle nach oben schielt, denn: „Die Qualität dazu haben wir, ohne Frage. Wir müssen nur weiter zusammenrücken und Konstanz in unsere Leistungen bekommen.“

Aufsteiger SFK zahlte Lehrgeld

Für die Sportfreunde Königshardt war nach dem Aufstieg in die Bezirksliga zu Saisonbeginn vieles neu, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelte. „In den ersten Partien haben wir sicherlich ein wenig Lehrgeld zahlen müssen. Mehr als uns manchmal lieb war“, erinnert sich das Trainerduo Lothar Hoppe und Ralf Hartmann an die vier Schlappen zum Auftakt.

Doch im Anschluss an den wichtigen ersten Sieg beim 2:1 gegen den SV Spellen fanden sich die Königshardter immer besser in der neuen Liga zurecht und sammelten Punkt um Punkt für das große Ziel Klassenerhalt.

Mehr Tore erzielen

Vor dem Rückserienstart am Sonntag steht das Team mit 15 Zählern auf Rang zehn. „Wir haben uns stetig gesteigert und wollen diese Entwicklung unbedingt fortsetzen“, so Hoppe, der sich bei einer Torausbeute von bisher 15 Stück sicherlich über ein paar Treffer mehr in der Rückserie freuen würde. Damit soll am besten am Sonntag gegen Dinslaken begonnen werden, auch weil das 0:4 aus dem Hinspiel noch ein wenig in den Kleidern steckt. „Auch wenn es das Ergebnis auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, haben wir die Punkte letztlich verschenkt. Das wollen wir nun unbedingt besser machen und uns für den Aufwand belohnen.“

Damit mit einem erfolgreichen Auftakt der Anschluss ans Mittelfeld hergestellt wird.