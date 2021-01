Holtener Judo-Männer sind bundesligareif

Die Holtener Judoka, hier in Vor-Corona-Zeiten mit Denny Koopers (blau) gegen einen Kämpfer des PSV Bochum, freuen sich über ihr Startrecht in der 2. Liga. Sie hoffen, dass es am 17. April los geht und das möglichst bald auch Zuschauer wieder dabei sein können.

Oberhausen Nach zwei Aufstiegen in Folge in die NRW-Liga wagt JTH das Abenteuer 2. Liga. Sie nehmen die Nominierung des Deutschen Judo-Bundes an.

Das Judo-Team Holten geht seinen Weg unbeirrt weiter und startet in der Saison 2021 in der 2. Bundesliga. Nach zwei Aufstiegen hintereinander (2018/2019 Oberliga, 2019/2020 NRW-Liga) nehmen die Holtener Judoka die Nominierung des deutschen Judo-Bundes an.

Nach einer wettkampflosen Saison 2020 musste am grünen Tisch entschieden werden. Wie überall im Sport bestimmte die Corona-Pandemie auch das Liga-Geschehen im Judo maßgeblich und brachte alles ordentlich durcheinander. So konnte in der vergangenen Saison kein sportlicher Aufsteiger für die zweite Bundesliga ermittelt werden.

Leistungen der Vorjahre entscheiden

Auch das für Dezember geplante Finalturnier musste abgesagt werden. Daraufhin nahm der Deutsche Judo-Bund Kontakt mit potentiellen Kandidaten auf. „Ausschlaggebend waren die Platzierungen in den letzten drei, vier Jahren sowie die Gesamtentwicklung des Vereins“, erklärt Ralf Najdowski, erster Vorsitzender und Trainer des JTH. Da die erste Männermannschaft in den zwei zurückliegenden Saisons jeweils aufgestiegen war, erreichte eine Anfrage auch die Holtener Kämpfer.

„Eine Ehre, Oberhausen in der Bundesliga zu vertreten“

„Natürlich wäre es schöner gewesen, wir hätten im letzten Jahr Wett- und Ligakämpfe bestreiten können. Aber es ist eine tolle Chance und Ehre für uns, die Stadt Oberhausen in der 2. Bundesliga vertreten zu dürfen. Die Jungs haben in der Vergangenheit bewiesen, was für tolle Kämpfer sie sind. Das meine ich nicht nur in sportlicher Hinsicht, sondern auch was die Einstellung, Motivation und den Teamgeist angeht. Ich glaube an die Jungs. Die sind heiß und haben Biss“, begründet Najdowski die Entscheidung, sich für die 2. Bundesliga aufzustellen.

Erlaubt es die Corona-Lage, starten die 1. und 2. Judo-Bundesliga Mitte April. Bis Juni stünden dann fünf Kampftage an, von September bis November noch einmal drei, inklusive der Finaltage. In der Gruppe Nord-West trifft das Judo Team Holten auf Kontrahenten aus Mönchengladbach, Gelsenkirchen, Remscheid, Hannover und Braunschweig.

Start am 17. April gegen Leverkusen

Aufgestiegen ist auch ein alter Bekannter der Holtener: Bayer 04 Leverkusen. Das Aufeinandertreffen ist gleich für den ersten Kampftag am 17. April terminiert. Sowohl den Aufstiegskampf 2018 vor heimischer Kulisse als auch die Revanche in der Oberliga 2019 in Leverkusen entschied das JTH für sich – keine schlechten Vorzeichen also für einen Start in der 2. Bundesliga.

