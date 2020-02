HSG RW O TV will im Pokal-Halbfinale Revanche nehmen

Oberhausen. In der Jürissen-Halle kommt es am Mittwoch zur Neuauflage des letztjährigen Halbfinals zwischen HSG RW O TV und Dümpten. Nachholspiel für TVB II.

Rhein-Ruhr Pokal, Herren HSG RW O TV – HSV Dümpten 1992 Mittwoch, 20 Uhr: In der Willy-Jürissen-Halle kommt es am Mittwochabend, 20 Uhr, zur Neuauflage, des letztjährigen Halbfinals. Das entschieden die Mülheimer, die in der anderen Verbandsliga-Gruppe ganz tief im Abstiegskampf stecken, seinerzeit für sich. Die Rot-Weißen sind somit auf eine erfolgreiche Revanche aus.

„Wir wollen dieses Spiel mit der nötigen Spannung bestreiten und natürlich auch für uns entscheiden. Das ist keine Trainingseinheit“, möchte HSG-Trainer Krzysztof Szargiej den Gästen mit der gebotenen Ernsthaftigkeit und Einstellung begegnen. Sebastian Brandscheid, Lars Jankowski und Patrick Janduda können verletzungsbedingt nicht mitwirken.

Verbandsliga, Damen SG Überruhr II – TV Biefang II Mittwoch, 19.10 Uhr: Das vor gut zwei Wochen wegen des Sturmtiefs Sabine „abgeblasene“ Meisterschaftsspielspiel wird am Mittwoch nachgeholt. Die relativ frühe Anwurfzeit um 19.10 Uhr bringt es mit sich, dass die TVB-Frauen arg dezimiert in Essen antreten müssen. „Einige sind da noch beruflich eingespannt. Ich mache aber deswegen keine Sorgen. Wir haben uns über Monate weiterentwickelt und wollen die Fortschritte so auch wieder auf die Platte bringen“, ist Sebastian Köster zuversichtlich gestimmt.

Eine Steigerung zum Hinspiel muss sowieso her. Denn im ersten Vergleich ging die Biefanger Zweitvertretung daheim gehörig baden. Kösters Appell: „Wir benötigen zwingend eine stabile Deckung und müssen deren Rückraum in den Griff bekommen.“