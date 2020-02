Judo Ida Doczyck und Felix Arseniev überzeugen in Herne

Oberhausen. Bei der Westdeutschen Einzelmeisterschaft in der U18 im Judo waren mit Felix Arseniev und Ida Doczyck auch zwei Oberhausener mit dabei.

83 Frauen und 133 Männer waren in Herne bei der Westdeutschen Einzelmeisterschaft in der U18 im Judo am Start – darunter auch Felix Arseniev (-55 kg) und Ida Doczyck (-70) vom Judo-Team Holten. Beide Athleten schafften es auf einen neunten Platz.

Felix Arseniev absolvierte in einem 19 Teilnehmer großen Feld vier Kämpfe. Zwei gewann er, zwei verlor er und kam damit auf den neunten Rang. „Felix hat ein sehr gutes Turnier gekämpft und ist vielleicht etwas unglücklich ausgeschieden. Eine Runde weiter wäre eventuell noch möglich gewesen, aber da stand schon ordentlich Kaliber auf der Matte“, zeigte sich JTH-Coach Ralf Najdowski durchaus zufrieden mit seinem Schützling.

„Ida hat das sehr gut gemacht“

Vereinskameradin Doczyck traf gleich in ihrer ersten Begegnung auf die spätere Dritte und hatte ihrer körperlich deutlich überlegeneren Gegnerin nichts entgegenzusetzen. „Ida ist eigentlich noch zu leicht für diese Gewichtsklasse und hat es daher immer besonders schwer“, erklärt Najdowski.

Dennoch gelang der Oberhausener Schülerin in ihrem zweiten Kampf eine Waza-ari-Führung, die sie bis 30 Sekunden vor Kampfende hielt. Erst im Haltegriff schaffte ihre Kontrahentin dann doch noch den entscheidenden Punkt. „Das war äußerst knapp. Ida hat das sehr gut gemacht“, zog Najdowski auch hier ein positives Fazit.