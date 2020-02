Im Derby Osterfeld – Jahn geht’s um mehr als Prestige

Oberhausen. In der Verbandsliga der Damen steht Samstag das Oberhausener Derby an. Für beide geht es nicht nur um Lokalkolorit.

Von einem Endspiel zu sprechen, wäre übertrieben. Aber wenn in der Volleyball-Verbandsliga der Damen am Samstag (16 Uhr) der Turnerbund Osterfeld den TV Jahn Königshardt in der Halle der Theodor-Heuss-Realschule empfängt, steckt in diesem Derby mehr Brisanz als ohnehin.

Nach fünf Niederlagen ist der stark gestartete Gastgeber durchgereicht worden. Von den zehn Mannschaften steigen die letzten beiden ab, der Tabellenachte muss in die Relegation. Auf dieser Position rangiert der TV Gladbeck II (8. /15 Punkte), dahinter die Reserve von BW Dingden (9./14), davor der Jahn (7./18) und Osterfeld (6./19). TuS Lintorf (10./9) ist abgeschlagenes Schlusslicht.

Osterfeld in einer Schwächephase

„Wir haben zuletzt gegen Mannschaften verloren, gegen die wir in der Hinrunde deutlich gewonnen haben“, so Tbd.-Coach Egbert Spickenbom. „Wir haben den längerfristigen Ausfall unserer besten Außenangreiferin Alina Keller wegen Rückenbeschwerden nicht verkraftet. Samstag müssen wir alles versuchen, um den Trend zu stoppen, denn danach kommen nicht mehr viele Spiele.“

Genauer gesagt sind es drei, eines davon für den Tbd. gegen Spitzenreiter SG Bottrop/Borbeck. Zudem dürfte Dingden nichts unversucht lassen, um seinen Zweitliga-Unterbau in der Verbandsliga zu halten.

Jahn sieht die Ausgangslage offen

Königshardt überzeugte zuletzt mit einem 3:1 gegen Solingen. „Wir hoffen, so eine Leistung wiederholen zu können. Aber ich sehe die Ausgangslage völlig offen“, so Jahn-Coach Hans-Gerd Martin. Mittelangreiferin Anne Schröers kann verletzungsbedingt nicht mithelfen. Das Derby-Hinspiel entschied Osterfeld 3:2 für sich.