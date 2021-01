Immer wieder samstags: die nächsten RWO-Spiele

Oberhausen Der Westdeutsche Fußball-Verband hat die Partien der Spieltage 24 - 28 in der Regionalliga angesetzt. RWO ist fünf Mal samstags dran.

Der Westdeutsche Fußball-Verband hat die Spieltage 24 bis 28 der Regionalliga West terminiert. Für Rot-Weiß Oberhausen stehen demnach die Heimspiele gegen Rödinghausen, Straelen und Wuppertal sowie die beiden Gastspiele in Bergisch Gladbach und Homberg jeweils samstags an.

Übrigens gut für Fans: RWO wird auch in der Rückrunde alle Heimspiele live streamen.

Die Termine in der Übersicht:

Spieltag 24, Samstag, 30. Januar, 14 Uhr, SV Rödinghausen (Heim/H); Spieltag 25, Samstag, 6. Februar, 14 Uhr, SV Bergisch Gladbach (Auswärts/A); Spieltag 26, Samstag, 13. Februar, 14 Uhr, SV Straelen (H); Spieltag 27, Samstag, 20. Februar, 14 Uhr, VfB Homberg (A); Spieltag 28, Samstag, 27. Februar, 14 Uhr, Wuppertaler SV (H).