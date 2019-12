Oberhausen. Kai-Uwe Großjohann hat mit „Ugro“ einen Profi-Boxstall gegründet. Der präsentiert sich Samstag erstmals in Oberhausen.

Internationaler Kampfabend im Congress-Zentrum

Neben dem weltweit erfolgreichen Schwergewichtsboxer Mark de Mori, dem gebürtigen Oberhausener Patrick Schäfer, Ugur Kadam und Christen Wiening wird Boxerin Maria Lindberg um den internationalen deutschen Meistertitel kämpfen. Einlass im Congress-Zentrum, besser bekannt als Luis-Albertz-Halle, ist um 17 Uhr, der erste Kampf beginnt um 18.30 Uhr. Zehn Vergleiche stehen insgesamt an.

De Mori wechselte zuletzt von Don King ins Ugro-Boxteam. Auch Lindberg, Kadam, Schäfer und Wiening sind Ugro-Boxer. Hinter „Ugro“ steckt der BC Ringfrei-Vorsitzende Kai-Uwe Großjohann, der mit „Ugro“ einen Profi-Boxstall gegründet hat, der sich von anderen vergleichbaren Unternehmen unterscheiden will. Großjohanns Ansatz, der vom Oberhausener Architekten Michael Dahm als Co-Manager unterstützt wird, ist gewissermaßen ganzheitlicher Natur. Von Training über Ernährungswissenschaft bis hin zu Berufsberatung soll das Angebot bei Ugro für Profi-Boxer reichen. Großjohann: „Diesmal zäumen wir das Pferd anders auf.“

Nach den Amateuren nun Profis

Bekanntlich hatte Großjohann vor Jahren bis 2009 Amateur-Boxen in der Dritten Liga im damaligen VIP-Zelt am Stadion organisiert

Eine erste Ausgabe dieser Profi-Box-Gala gab es im Sommer in Kroatien, jetzt macht das Veranstaltungspaket Halt in Oberhausen. In den zehn Kämpfen kämpfen Profiboxer unter anderem um internationale Titel und Newcomer bestreiten ihren Weg zum Titel.

Besondere Höhepunkte der Veranstaltung sind die beiden Hauptkämpfe: Die erfahrene Boxerin Maria Lindberg erkämpfte sich bereits mehrere internationale Titel, unter anderem einen Weltmeistertitel. In Oberhausen kämpft Lindberg um die deutsche Meisterschaft. Diese wäre der erste Schritt zum angestrebten erneuten Weltmeistertitel. Auch Mark de Mori, eine im Schwergewicht bekannte Boxgröße, welcher 2016 schon gegen einen der größten Kämpfer des Boxsports David Haye in den Ring stieg, möchte in Oberhausen als Sieger aus dem Ring steigen. Schon im Jahr 2020 könnte es für den hochkarätigen Profisportler erneut auf eine der großen Bühnen der USA gehen.

Patrick Schäfer ist Oberhausener

Davor präsentiert sich de Mori am 14. Dezember noch einmal dem Fachpublikum in Deutschland. Neben den Profisportlern zeigen auch Oberhausener Profi-Nachwuchsboxer wie Patrick Schäfer, Ugur Kadam und Christen Wiening in ihren Kämpfen, was sie im Ring können.

Das „Ugro Boxteam International“ ist ein Verbund aus erfahrenen Boxern, Managern und Promoter der vergangenen 45 Jahre Boxgeschichte. Ziel des Teams ist es, sich als europäischer Boxclub zu etablieren, um den deutschen Boxsport an die internationale Spitze zu treiben. Mit Gästen aus der Fernsehwelt, Models und Special-Effekten für die Kämpfe wird ein bunter Rahmen geboten.