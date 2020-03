Jahn Königshardt beherrscht das Derby gegen Osterfeld

Oberhausen. Im Verbandsliga-Derby behielten die Damen vom Jahn Königshardt gegen den Tbd. Osterfeld die Oberhand. Tbd.-Herren nach Sieg auf Rang zwei.

Verbandsliga Frauen, Tbd. Osterfeld – Jahn Königshardt 1:3: Wie immer war es ein spannendes und emotionales Spiel der beiden Mannschaften. Königshardt gewann den ersten Satz zwar klar, da es bei Osterfeld wieder mal zu den bekannten Schwächen kam. Angaben wurden verschlagen und die Annahme brachte den Ball zu selten zur Zuspielerin.

Im zweiten Satz zeigten die Osterfelderinnen, was in ihnen steckt. Jahn hingegen baute hier ab und zeigte zu viele Aufschlagfehler. Mit Druck über die Mitte sorgten Pilawa und Henkel für viele Punkte. In dieser Phase funktionierte der Block wesentlich besser. Vor allem fand Libera Freyth richtig ins Spiel und stabilisierte somit die Annahme (25:16). Der dritte Satz ging wieder klar an Königshardt, da sich beim Tbd. erneut altbekannte Fehler einschlichen (25:16). Jahn gelang eine bessere Annahme, die Angreifer punkteten wieder. Mit guter Abwehrarbeit und guten Aufschlägen wurde der Druck hoch gehalten.

„Die Leistung war um ein Vielfaches besser, als gegen Wuppertal“

Es war wieder einmal ein enges Duell zwischen den Volleyballmannschaften vom Tbd. Osterfeld (rote Trikots) und dem TV Jahn Königshardt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Im vierten Satz schaffte es das Team von Trainer Egbert Spickenbom, einen Fünf-Punkte-Rückstand aufzuholen und ging 12:8 in Führung. Die wurde verspielt. Zu wenig Druck über die Außenangreiferinnen machten es dem Block des Gegners leicht. Dennoch führte Osterfeld 24:22, doch Tabea Martin landete gute Aufschläge. Beim Stand von 24:24 kam Pech für Osterfeld mit einer Netzaktion dazu und der fast schon sicher geglaubte Satz war verloren (24:26).

Spickenbom: „Wir haben wieder einmal unser Niveau aus dem zweiten Satz nicht halten können und die wichtigen Punkte nicht gemacht. Wie immer war es ein sehr enges Spiel, in dem wir bestimmt einen Punkt verdient hätten. Leider fehlt unsere stärkste Außenangreiferin, so dass wir dort zu wenig Druck erzeugen können. Die Leistung war um ein Vielfaches besser, als gegen Wuppertal. Das nutzt aber nichts, wenn keine Punkte heraus kommen.“

Jahn: Mahnecke, Treder, Kempkes, Sinke, S. und L. Otto, T. und M. Martin, Kißmann, Appelt, van Acken.

Landesliga Herren Tbd. Osterfeld – Werdener TB 3:1: Um den derzeitigen Relegationsplatz weiter zu verteidigen, musste für die Osterfelder nach den vorherigen, knapp verlorenen Spielen nun ein Sieg her. Doch zunächst standen wieder viele Aufschlagfehler. Trotz einer soliden Leistung, wurden dem Gegner so zu viele Punkte hinterhergeworfen, was einen knapp verlorenen Satz zur Folge hatte. In den Folgesätzen herrschte zwischenzeitig eine zu lockere Haltung. Dennoch raffte sich der Tbd. immer wieder auf, glich dank des guten Zuspiels zunächst aus und ging in Führung gehen.

Im restlichen Spielverlauf hatte der Tbd. fast durchgehend die Oberhand: 27:29, 25:21, 25:18, 25:21. Damit verhalfen die Osterfelder MTG Horst I zum Aufstieg und bedanken sich herzlich für das Freibier von dort.

Tbd.: Eichner, Kussat, Hendricks, Amelung, Krakow, Fischer, Gronen, Jansen, Simson, Reinelt, Syrowiszka.