Oberhausen. Nach zwei Niederlagen in Folge ist gegen Mettmann-Sport ein Sieg vonnöten, um Platz zwei zu stabilisieren.

Jahn Königshardt setzt sich jetzt selbst unter Druck

Jahn Königshardt –

Der Tabellendritte aus dem Niederbergischen musste bisher lediglich drei Niederlagen hinnehmen - zwei gegen Tabellenführer TG Düsseldorf und im Hinspiel gegen die Jahner.

Dementsprechend werden sie in der Halle Kiefernstraße alles daran setzten, die Niederlage aus dem Hinspiel wett zu machen und dadurch an den Jahnern in der Tabelle vorbei zu ziehen. Der Aufsteiger hat sich von Saisonbeginn an im oberen Tabellendritten positioniert und konnte zuletzt einen deutlichen Erfolg gegen die Black Eagles Düsseldorf einfahren, welche noch vor zwei Wochen die Punkte aus der Kiefernhalle entführen konnten.

Niederlagen auf eigene Kappe nehmen

Für die Mannschaft von Coach Sebastian Küppers gilt es nun. Denn nach zwei Niederlagen in Folge, welche beide auf die eigene Kappe gingen, muss man sich deutlich steigern und vor allem defensiv wieder zusammenfinden.

Dies war die große Stärke der Hinrunde. Doch zuletzt offenbarte die Verteidigung zu große Lücken, welche es zu schließen gilt, will man Tabellenplatz zwei festigen. Voraussetzung dafür wird auch das Umschaltspiel der Königshardter sein, welches zuletzt auch oft zu wünschen ließ, so dass man zu häufig einfache Punkte kassierte und selbst keine erzielte.

Zuschauer waren eine große Hilfe

Nach einer erfolgreichen Trainingswoche will das Team um Kapitän Rzymski nun wieder zeigen, was es zu leisten im Stande ist. Die Zuschauer, welche auch bei den Niederlagen immer eine große Unterstützung waren und der Mannschaft dazu verhalf, sich noch einmal zurückzukämpfen, auch wenn dies nicht von Erfolg gekrönt sein sollte, sollen erneut begeistert werden.

Co-Trainer Klever sagte im Hinblick auf Samstag: „Die Gäste sind keinesfalls zu unterschätzen und haben sich nicht grundlos als Aufsteiger von Saisonbeginn an in der Liga etablieren können. Wir wollen jedoch endlich wieder unser Spiel aufs Parkett bringen und zwei Punkte einfahren.“