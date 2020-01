Oberhausen. Traditionell ehrt die LAV Oberhausen die besten Athleten des Vorjahres. Im Clubhaus ging es daher mal wieder munter zur Sache.

Jana Horvath und Brian Waklatsi liegen wieder vorn

Um dem Stress vor dem Jahreswechsel zu umgehen, wurden die sonst zum Jahresende durchgeführten Ehrungen der Jahresbesten der LAV Oberhausen in die ersten Januarwochen verschoben. So fanden sich Jugendliche ab 12 Jahren bis hinauf ins Seniorenalter und am nächsten Tag die unteren Altersklassen im Sozialraum der LAV ein. Über das ganze Jahr werden aus Platzierungen Punkte errechnet. Hier spielt auch die Wertigkeit (Regions-, NRW- oder Deutsche Meisterschaften) eine Rolle.

Am ersten Ehrungstag stand die Auszeichnung mit dem Günther-Stolz-Wanderpokal für den besten Athleten und die beste Athletin im Vordergrund. Hier behauptete sich Jana Horvath wieder klar und verteidigte den Titel aus dem Vorjahr vor Patricia Mehlich und Nora Stevic. Bester männlicher Athlet war wieder Brian Waklatsi vor Robin Wortelkamp und Jonas Franz. Beim Schülerpokal gab es einen Tausch. Dieses Mal musste Laurenz Klever seinem Vereinskollegen Raphael Frank knapp den Vortritt lassen. Auf dem dritten Platz kam Levin Schütters. Der Schülerinnenpokal wurde wieder von Lina Horvath erstritten.

Josef Ziegenfuß bei den Senioren wieder vorn

In der M13 ging der Pokal für den besten Sportler an Fabian Adolphs vor Noah und Tristan Reichert. In der W13 sicherte sich Nike Heue den Sieg vor Laura Machado und Sinah Boms. In der M12 freuten sich Torben Heisterkamp vor Jaden Oster und Felix Bergforth jeweils über den Pokal. In der W 12 war Karlotta Lenau vor Maya Müller und Amy Hentschel die beste Athletin und bekam den Siegerpokal.

Den Seniorenpokal verteidigte Wurftrainer Josef Ziegenfuß wieder. Die Werferpokale gingen an Jana Horvath und Josef Ziegenfuß. Auch die Trainer wurden für ihre gute Arbeit im abgelaufenen Jahr mit einem Präsent geehrt.

Zum Ausklang des Abends gab es Pizza und Getränke sowie interessante Gespräche.

Bei der Ehrung der Altersklassen U12 platzte der Sozialraum wegen der großen Teilnahme förmlich aus den Nähten. Hier erhielten nicht nur die drei Ersten Pokale, sondern alle Mitstreiter eine Urkunde. Bester der M11 war Ben Goddinger vor Mathies Dalkowski und Alex Albu. In der W11 war über das Jahr gesehen Lea Barz vor Nele Tewes und Polly Sabellek die beste Athletin.

Einstieg in die neue Wettkampfsaison

In der M10 sammelte Bennet Keller im Laufe des Jahres die meisten Punkte vor Jonas Ziegler und Louis Lanfermann. Siegreich im Jahr 2019 war Leonie Nebich vor Sophie Hentschel und Sina Kohlbrenner in der W10. In der M9 durften Levin Keller, Vincent Janetzko und Kay Divisek einen Pokal für ihre Jahresleistung entgegen nehmen. Bei den Mädchen der W9 bekamen Annabell Saldigk, Sophie Schott und Ophelia Oelmüller den Pokal. Liam Kohlbrenner und Matteo D’Argenio erhielten die Pokale der M8. Leni Skrzypczk, Carolina Ottong und Alicia Sperling waren die besten Athletinnen der W8. Luan Neumann (M7) und Lucie Peters (W7) freuten sich ebenfalls über den Siegerpokal.

Auch hier wurde der gemütliche Nachmittag zum Jahresausklang und Einstieg in die neue Wettkampfsaison genutzt.