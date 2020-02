Jannik Löhden: „Wir haben verloren, stehen aber vor RWE“

Die Aufregung nach dem Abpfiff war groß bei den RWO-Spielern, als sie den Gang Richtung Kabine antraten. „Da müssen wir gar nicht lange drüber reden. Der Schiedsrichter steht zwei Meter daneben und sieht es nicht“, war Raphael Steinmetz angesprochen auf das 1:0 von RWE sichtlich angefressen. Und auch Kapitän Jannik Löhden sah vor dem Gegentreffer in der 80. Minute ein Foulspiel an Philipp Eggersglüß. „Es gab einen klaren Kontakt, der Philipp zu Fall bringt. Das ist doppelt bitter, weil es erstens ein Foul war, aber zweitens der Ball von Oguzhan Kefkir auch noch von einem von uns unhaltbar abgefälscht wird.“

Letzte Zielstrebigkeit fehlte auf beiden Seiten

Zuvor schien es zwischen RWE und RWO auf ein 0:0 hinauszulaufen. Beide Teams arbeiteten defensiv gut, RWO hatte mit Nico Klaß einen wahrer Abräumer in der Innenverteidigung. Doch nach vorne taten sich beide Teams schwer, echte Akzente zu setzen. „Wir wussten, das wir unsere Stärken im Umschaltspiel suchen müssen. Leider ist uns das nicht so gelungen wie die vergangenen Wochen, auch weil die letzte Zielstrebigkeit gefehlt hat“, so Löhden, der die Derby-Schlappe aber nicht als Rückschlag im Aufstiegskampf sehen wollte.

„Wir waren letztes Jahr zum jetzigen Zeitpunkt zehn Punkte hinter Viktoria zurück, dann ist uns gegen Lotte die Kehrtwende gelungen. Auch wenn vor dem Spiel geschrieben wurde, dass der Derby-Verlierer raus ist: Wir haben verloren, stehen aber immer noch vor Essen und entschieden ist da noch gar nichts“, so der RWO Kapitän.

Erste Schlappe nach dem 0:2 bei Borussia Dortmund

Für die Kleeblätter war es nach fünf Siegen in Folge die erste Schlappe seit dem 0:2 Ende September gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Und das obwohl Trainer Mike Terranova vor dem Spiel siegessicher war. „Das wir in einer tollen Form waren, hatten die Ergebnisse ja gezeigt. Leider läuft es manchmal eben anders, als man sich das vorab gedacht hat. Aber jetzt Vorwurfe an die Mannschaft zu richten, da bin ich meilenweit von entfernt. Rückschläge gehören dazu. Die werden die anderen Teams auch noch erleben.“