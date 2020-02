Oberhausen. Der Trainer von Sterkrade-Nord versucht wie in der Hinrunde Konzentration und klares Spiel abzufragen. Gerade gegen Lackhausen.

Julian Berg fordert: „Auf das Wesentliche konzentrieren“

Spvgg. Sterkrade-Nord –

PSV Wesel-Lackhausen So 15

Parallelen wie vor einem halben Jahr gibt es. Damals im Sommer spielte die Sportvereinigung, wie in diesem Winter nun auch, eine eher suboptimale Vorbereitung. Der Ausgang der darauf folgenden Hinrunde ist bekannt. Die Schmachtendorfer gehen als Tabellenführer in die am Sonntag startende Rückserie. Erster Gegner im Nordler Park ist der PSV Wesel-Lackhausen. Von Trainer Julian Berg gibt es nach den zuletzt überwiegend maximal durchschnittlichen Testspielen mahnende Worte.

„Wir sollten uns auf das konzen-trieren, was uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat“, erinnert Sterkrades Linienchef an das Erfolgsrezept aus den ersten sechs Monaten. „Wir waren einfach klar im Kopf. Wir dürfen jetzt nicht glauben, dass es einfach von selber weiterläuft.“

Gegen Wesel wird es kein Spaziergang

Dass die anstehende Rückrunde kein Spaziergang werden dürfte, zeigt auch das Hinspiel in Wesel. Damals gewannen die Nordler, nach zwischenzeitlichem 1:2-Rückstand und einer tollen Moral, in den letzten zehn Minuten noch mit 3:2. Berg „Lackhausen hat uns da kämpferisch alles abverlangt. Eine kompakte Mannschaft, die defensiv sehr stabil steht.“

Ein Blick auf die Statistik beweist: Der Tabellenvierte stellt nach Sterkrade-Nord und Verfolger St. Tönis die drittbeste Abwehr der Liga (28 Gegentore). Und noch etwas ist Berg nicht entgangen. „Früher haben sie ihre Punkte fast ausschließlich nur zu Hause geholt. Inzwischen haben sie eine ausgeglichene Heim- wie Auswärtsbilanz. Da haben sie sich sehr gut entwickelt.“

Trainer-Freundschaft mit Assfelder

Mit Björn Assfelder, dem Trainer des PSV, verbindet Berg eine gute „Trainerkollegen-Freundschaft“, wie der Nord-Coach sagt. Beide spielten einst zusammen beim VfL Rhede. „Wir telefonieren oft, tauschen uns über Gegner aus.“ Das dürfte in dieser Woche vor dem direkten Duell mit Sicherheit nicht der Fall gewesen sein.

Fehlen werden bei den Gastgebern weiterhin Damian Vergara Schlootz und Mahmoud Nuno-El-Dorr, die nach ihren langen Verletzungspausen immer noch Trainingsrückstand haben. Im Tor steht wiederum der zuletzt grippekranke Marcel Dietz. Tendenziell ist die Marschroute folgende: „Wir wollen die Punkte, die wir in der Hinrunde geholt haben, in der Rückrunde bestätigen“, so Berg.

Mittelprächtige Vorbereitung abhaken

Wenn den Schmachtendorfern dies gelingt, spricht spätestens in ein paar Wochen niemand mehr von der Vorbereitung.