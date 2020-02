Oberhausen. Am Sonntag steigt das Derby zwischen RWE und RWO. Ex-Kleeblatt Julian Lüttmann sieht die Terranova-Elf gut gerüstet für das Aufstiegsrennen.

Nach dem Klassenerhalt im ersten Jahr Zweite Bundesliga verließ Julian Lüttmann RWO 2009 Richtung Sandhausen. Vor allem beim VfL Oldenburg, mit dem er 2012 den Aufstieg von der Oberliga Niedersachsen in die Regionalliga Nord feierte, erlebte Lüttmann einen weiteren Karriere-Höhepunkt. Nicht zuletzt wegen der selbst erzielten 17 Treffer in gerade einmal 22 Partien.

Doch kaum eine Zeit im Fußball hat den 1,86 Meter großen „Lütti“ so geprägt, wie jene zwei Spielzeiten bei RWO. „Von solchen Dingen wird oft geredet, aber bei uns ist es tatsächlich so: Wir sind zu Freunden fürs Leben geworden.“ Aktuell ist Lüttmann in der Kreisliga A unterwegs. Als Trainer, aber auch weiterhin als Stürmer.

Zusammen mit Klaus Bienemann trainieren sie in den Tabellenführer der Kreisliga A, den TuS Graf Kobbo Tecklenburg. Was ist in dieser Saison möglich?

Bei uns läuft es richtig gut. Wir haben eine super Mannschaft zusammen, die die letzten elf Spiele der Hinrunde alle gewonnen hat. Am Sonntag haben wir wie RWO ein Topspiel gegen den Tabellenzweiten, was wir unbedingt gewinnen wollen. Denn unser großes Ziel ist der Aufstieg.

Sie selbst schnüren ja auch noch für Tecklenburg die Fußballschuhe und haben schon zwölf Buden erzielt und achte weitere aufgelegt.

Ja, ich hab mich für diese Saison noch mal fit gemacht (lacht). Nein, ich muss auch sagen, das ich Teil einer überragenden Truppe bin, die mir viel Arbeit abnimmt. Denn auch in der Defensive sind wir mit erst 19 Gegentoren richtig gut aufgestellt.

Wenn Ihrem Team und RWO der Aufstieg gelingen würde, könnte es ein Sommer nach ihrem Geschmack werden, oder?

Ja, in der Tat. Ich glaube, RWO hat eine realistische Chance auf den Aufstieg. Dafür kann im Derby gegen RWE ein weiterer wichtiger Schritt gemacht werden, in dem man einen Konkurrenten abschüttelt. Das ist ein geiles Ziel. Alle alten Oberhausener, die damals aufgestiegen sind, wünschen sich, dass der Verein wieder hoch geht.