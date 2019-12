Julius Ufer hält die Spvgg. Sterkrade-Nord an der Spitze

Trotz seiner nun mehr als beachtlichen zwölf Saisontreffer erarbeitete er sich in den vergangenen Wochen mehr und mehr einen Ruf als Chancentod. Sicher: Es hätte das eine oder andere Tor mehr sein können, das Julius Ufer (Foto) in dem zurückliegenden halben Jahr für die Spvgg. Sterkrade-Nord hätte erzielen können, ja vielleicht sogar müssen. Beim letzten Spiel des Jahres in Krefeld-Fischeln stellte er aber seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis.

Beim 5:2-Auswärtssieg traf der Angreifer, der im Sommer vom Westfalenligisten TuS Hordel zurück an die Lütticher Straße kam, doppelt. Das war umso wichtiger, denn in dieser Partie taten sich die Schmachtendorfer schwer. Zunächst lagen sie zurück, zwischenzeitlich kassierten sie den 2:2-Ausgleich, aber am Ende hatten sie trotz einer durchschnittlichen Leistung die Nase vorn. Auch dank Ufer, der mit seinen zwei Toren großen Anteil daran hatte, dass sich Nord die Tabellenführung zurückeroberte und an der Spitze überwintert. Deshalb hat sich der 24-jährige Stürmer an diesem Wochenende die Auszeichnung zum Spieler des Tages verdient.