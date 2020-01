Nord-Kapitän Michel Roth: „Ein einmaliges Erlebnis“

Für alle Beteiligten war dies ein einmaliges Erlebnis. Am vergangenen Sonntag kamen die Landesliga-Kicker der Spvgg. Sterkrade-Nord in den Genuss, eine Trainingseinheit unter dem langjährigen und bundesligaerfahrenen Co- und Interimstrainer Peter Hermann absolvieren zu dürfen.

Rund 50 Zuschauer wohnten der Einheit bei – so viele wie vermutlich noch nie zuvor bei einem Training der Nordler. Zustande gebracht hat die eineinhalbstündige Übungseinheit Bioni Living, Premium-Partner bei dem aktuellen Tabellenführer. Im Anschluss bekamen die Schmachtendorfer ein Lob des ehemaligen Assistenztrainers von Bayern München, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV.

Champions League mit dem FC Bayern München gewonnen

Mit den Bayern gab’s für Peter Hermann einiges zu feiern. Hier gibt’s es die Weißbierdusche mit Arjen Robben. Foto: Matthias Balk / dpa

„Die Jungs haben Potenzial“, vollzog der 67-Jährige. „Ich habe mich im Vorfeld informiert. Sterkrade-Nord steht sicherlich nicht zu Unrecht da oben.“ Hermann gewann 2013 als Assistenztrainer an der Seite von Jupp Heynckes mit dem FC Bayern München die Champions League, den Deutschen Meistertitel und den DFB-Pokal. Aktuell fungiert er als Assistenztrainer an der Seite von Frank Kramer bei der deutschen U18-Nationalmannschaft und seit November 2019 zusätzlich als Berater beim Regionalligisten Alemannia Aachen.

Die Spieler zogen bei der Zusatzschicht voll mit. „Ist halt mal was anderes. Solch eine Trainingseinheit bekommt man nicht alle Tage“, fand Joel Bayram. Routinier Christian Biegierz merkte auf dem Weg in die Kabine an: „Ach, eigentlich alles so wie immer.“ Da konnte selbst der 32-jährige Abwehrspieler sich das Lachen nicht verkneifen. Nach dem obligatorischen Abschlussfoto mit Hermann stellte Mike Ratkowski, bekanntlich immer für einen lockeren Spruch zu haben, fest: „Der Peter war froh, mit mir mal auf einem Foto stehen zu dürfen.“

„Die Jungs haben Peter Hermann sicherlich noch ganz anders zugehört als mir“

„Das war für uns alle ein einmaliges Erlebnis, von dem wir in Zukunft sicher noch profitieren werden“, sprach Kapitän Michel Roth für die gesamte Mannschaft. „Die Jungs haben Peter Hermann sicherlich noch ganz anders zugehört als mir. Aber das ist ja auch normal. Ich persönlich konnte auch viel aus dieser Einheit mitnehmen“, sagte Julian Berg.

Der Trainer der Sportvereinigung spendierte seinen Kickern anschließend eine Kiste Bier. Dass dies seine Ausstandsrunde gewesen sein soll, sind übrigens nur reine Spekulationen. Nach dem trainingsfreien Montag kehrt am heutigen Dienstag wieder der Trainings-Alltag in Schmachtendorf ein. Unter Trainer Berg natürlich.

Am Mittwoch um 19 Uhr steht für Nord das nächste Testspiel an. Dann geht es für die Berg-Elf zu den A-Junioren von RW Essen.