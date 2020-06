Klaus Celesnik hat noch RWO-CDs für echte Fans

Oberhausen. 1998/99 war mit dem Halbfinale gegen Bayern eine erfolgreiche Pokalsaison für RWO. Damals erschien eine RWO-CD. Einige Exemplare gibt es noch.

In der letzten Zeit häuften sich die Anfragen bei Discjockey Klaus Celesnik von Arminia Lirich, ob er für „echte“ RWO-Fans noch Exemplare der 1998 erschienenen CD„Rot-Weiße-Party“ vorrätig habe. Celesnik: „Ja, es sind noch einige vorhanden, meine eiserne Reserve.“

Damit würden er gerne RWO-Fans eine Freude bereiten. Die CD wurde von KC Entertainment und dem unvergesslichen Musiker-Kollegen Kurt Kellner (Die Balla Männer) produziert.

Vier Titel auf der Party-CD

Die Titel: 1. Rot Weiße Party 2. Jetzt geht´s los bei RWO 3. Immer wieder RWO 4. Immer wieder RWO (Trommel Karaoke).

Bei den legendären Pokalspielen seinerzeit im Stadion Niederrhein wurde diese CD vorgestellt und verkauft. Bekanntlich kam die Mannschaft von RWO bis ins Halbfinale nach Gelsenkirchen und verlor auf Schalke gegen Bayern München 1:3.

Legendäres Halbfinale gegen die Bayern

Vielleicht kann man ja bei einer Neuauflage der CD in der kommenden Saison an die Leistungen von damals anknüpften? Und dann heißt es wieder „Rot-Weiße-Party“ Kontakt per Mail: info@klaus-celesnik.de. Preis Stück drei Euro.