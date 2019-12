Oberhausen. Mit dem Juniors-Cup für Jungen und Mädchen beschließt das Kunstturnteam ein turbulentes Sportjahr.

KTTO beendet ein langes und starkes Turnjahr

Ein Turnjahr endet beim Kunstturnteam Oberhausen. Die meisten Aktiven, Anhänger und Fans werden es nicht so schnell vergessen. Als Mannschaft blieb die Truppe von Trainer Sydnee Ingendorn 2019 im regulären Ligabetrieb ungeschlagen. Das Oberligateam verteidigte im Frühjahr seinen Titel. Und auch die Mannschaft in der 3. Bundesliga gab in sieben Wettkämpfen eindeutig zu verstehen wer in diesem Jahr der unangefochtene Meister in dieser Liga sein würde.

Dass es dann für die Überraschung beim famosen Aufstiegsfinale in eigener Halle nicht ganz reichen sollte, war kein Beinbruch. Neben den mannschaftlichen Erfolgen war Michael Donsbach nach einjähriger Abstinenz ebenfalls wieder erfolgreich bei seinen letzten Deutschen Jugendmeisterschaften unterwegs. Bronze an den Ringen.

Und nun folgten traditionell die Verbandsmeisterschaften des Turnverbandes Rechter Niederrhein und die Oberhausener Stadtmeisterschaften in der Heinrich- Böll-Halle, um dieses turnreiche Jahr abzuschließen. In gewohnter Manier turnten Jungs und Mädchen gemeinsam einen Vierkampf, aufgeteilt in verschiedenen Altersklassen. Bei über 100 Teilnehmern und Aktiven von fünf bis 17 Jahren erlebten die Zuschauer eine große Bandbreite, welche Leistungen man im entsprechenden Alter erbringen kann.

Lautstarke Unterstützung

Für viele Kinder war es der erste Wettkampf überhaupt, und so waren Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde sehr stolz auf den eigenen Nachwuchs. In einer sehr gut gefüllten Halle, in der sonst das Bundesligateam des KTTO seine Heimkämpfe austrägt, ging häufig lautstarker Beifall durch die Sportstätte. Svenja Rosenkranz von der TV Deutschen Eiche Bottrop, als sie ihren Abgang am Stufenbarren stehen konnte oder Alexander Goßrau vom KTTO nach starker Reckübung auf der Gegenseite, sind nur zwei Beispiele von vielen, wo der Beifall schon Bundesliganiveau erreichte.

Doch manchmal sind es eben auch die ganz Kleinen, die bei so einem Wettkampf ganz groß werden. Yacoub Annabi vom KTTO schaffte es als erst Fünfjähriger in der Altersklasse der Siebenjährigen Bronze zu gewinnen. Auch hier bekam der jüngste Starter des Feldes mächtig Anerkennung von allen Zuschauern und Teilnehmern. Und vielleicht ist er ja in zehn Jahren eine der nächsten Leitfiguren im Team der Großen.

Unterstützung und Respekt

„Dieser Wettkampf ist einfach ein sehr, sehr schöner Abschluss des Wettkampfjahres. Die Turnerinnen können im Verband nochmal ihre Kürübungen turnen und bei den Jungs haben wir einen Wettkampf über alle Leistungsklassen hinweg. Ob Pflichtübungen, Kür oder Breitensport, alle Turner unterstützen sich und respektieren die Leistungen aller Teamkollegen. Das macht einfach Spaß so kurz vor Weihnachten und zeigt unseren Leitgedanken ‚Das Team ist die Nr. 1!‘“





Die Verbandsmeister bei den Turnerinnen:

LK 1: Svenja Rosenkranz (TV Deutsche Eiche Bottrop).

LK 2: Sophie Florczak (TC Sterkrade 69).

LK 3: Vivien Sandrock (Lintforter TV).

LK 4: Johanna Schröder (TC Sterkrade 69).





Die Verbands- und Stadtmeister bei den Turnern:

AK 7: Matti Giesche.

AK 8: Theo Janknecht.

AK 9/10: Moritz Wischermann.

P- Schiene: Nusret Becirovic.

LK 3: Paul Schneimann.

LK 2: Alexander Goßrau.

(alle KTT Oberhausen).