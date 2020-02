KTTO geht mit zwei Nachwuchs-Teams in den Liga-Betrieb

Oberhausen. Die Kunstturner des KTTO starten mit neuer Strategie in die Liga. Jetzt wird der Nachwuchs in Landes- und Oberliga gemeldet.

„Um den Geräteturnern eine Chance zu bieten, haben wir uns entschieden, neben der Oberliga auch die Landesliga zu bedienen. In der Landesligamannschaft sind mitunter Turner, die es schwer haben, in das Bundesligateam zu kommen. Trotzdem soll ihr fleißiges Training belohnt werden“, erklärt Trainer Sydnee Ingendorn die Meldung .

Die Landesligamannschaft wird ergänzt durch die Bundesligaturner Nusret Becirovic und Timo Balk. Dies ist nach Ingendorn „eine Chance auf mehr Geräteeinsätze.“ Der erste Gegner ist Samstag der TV Mützenich. Geturnt wird in der Landesliga noch nach klassischer Addition der Wertungen. Das Team wird betreut durch Siegfried Ingendorn.

Oberliga-Team steht vor der letzten Saison

Das etablierte Oberligateam steht vor einer schwierigen und auch letzten Saison. „Wir hatten sieben, acht Jahren das erfolgreichste Oberligateam der Vereins- und Verbandsgeschichte. Nun sind die meisten Turner dieser Liga entwachsen.“ Dabei zielt Sydnee Ingendorn speziell auf die Bundesligaturner ab.

„Damit haben wir das Ziel der Oberliga in den vergangenen Jahren erreicht“, benennt Ingendorn die Marschroute. Diese Turnergeneration war mit sechs Meisterschaften in sieben Jahren mehr als erfolgreich. Dass man nicht durchgängig in der Oberliga gestartet ist, war in der Vergangenheit schon vorgekommen. „Es gab immer Umbruchjahre. Wir müssen nun eine neue Generation aufbauen.“ In dieser Saison sind die Wettkämpfe überschaubar. Nachdem sich die Mannschaften freiwillig für Ober- oder Landesliga melden konnten, sind am Ende nur noch vier Teams in der Oberliga verblieben. Das KTTO hat im März zwei Heimwettkämpfe und erst im Juni den Finalwettkampf.

Saisonstart ist gegen die KTV Ruhr-West

Zu Beginn tritt die Oberligamannschaft am 7. März gegen die KTV Ruhr-West an. Dabei bieten die Gäste ein Team auf an, das zu großen Teilen mit Nachwuchsturnern des TZ Bochum besteht. Ingendorn plagen Verletzungssorgen „Ich muss an dem einen oder anderen Gerät schauen, dass ich überhaupt vier Turner zur Verfügung habe. Die teilweisen oder kompletten Ausfälle von Alexander Goßrau und Michael Donsbach stellen uns vor große Schwierigkeiten. Zudem ist unser Kader wegen der Landesliga kleiner.“ Somit legt der Trainer den Fokus auf einzelne Übungen, wo Turner neue Elemente probieren oder Geräteeinsätze erhalten, die sonst eher selten eingesetzt werden.

Beide Wettkämpfe steigen im Leistungsstützpunkt des KTTO neben der Böll-Halle (je 15 Uhr).