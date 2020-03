KTTO-Kampf wegen Corona-Virus vorsorglich abgesagt

Oberhausen. Trainer Sydnee Ingendorn ist nicht einverstanden mit der Absage der Kunstturn-Oberliga: „Fußball wird gespielt.“

„Es ist in meinen Augen eine nicht ganz nachvollziehbare Entscheidung. Auf der einen Seite finden Fußballspiele mit tausenden Menschen im Stadion statt und auf der anderen Seite werden Turnwettkämpfe abgesagt, wo sich deutlich weniger Menschen aufhalten.“ – KTTO/TC 69-Trainer Sydnee Ingendorn war doch ein wenig verärgert über die Wettkampfabsage des Rheinischen Turnerbundes..

Die Kunstturner, die am 14. März anlässlich der Sportgala zu den potenziellen Kandidaten für die Oberhausener Mannschaft des Jahres gehören, hätten heute ihren ersten Wettkampf in der Oberliga gegen die KTV Ruhr-West aus Mülheim bestritten.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Landesliga vergangene Woche, wollten sich die Turner des Oberligateams trotz Verletzungsproblemen gut vor heimischen Publikum verkaufen. Doch der Dachverband des Rheinlandes, der Rheinische Turnerbund, hat einen Riegel vorgeschoben, Alle Turnveranstaltungen wurden abgesagt. Wie es in den kommenden Wochen aussieht, soll von Woche zu Woche entschieden werden.

„Auf der einen Seite sehe ich das positiv. Denn so haben einige Turner noch die Chance, fitter zu werden. Auf der anderen Seite wird es bei einem vollem Wettkampfkalender schwieriger, Ersatztermine zu finden“, ist der Trainer skeptisch.

Der nächste Wettkampf in der Landesliga würde am 14. März in Verlautenheide (Aachen) anstehen, der in der Oberliga eine Woche später am 21. März in heimischer Halle gegen den Bonner TV. Die Verantwortlichen gehen zunächst davon aus, dass diese Wettbewerbe stattfinden.