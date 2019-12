Oberhausen. Die Schnellschach-Stadtmeisterschaft bot ein spannendes Rennen über sieben Runden. Und sie war offen wie lange nicht.

Ludger Grewe beendet die Siegesserie von Dragos Ciornei

Jüngst fand die Stadtmeisterschaft im Schnellschach statt. 22 Schachspieler trafen sich in der Heinrich-Böll-Gesamtschule, der Spielstätte von Sterkrade-Nord, um den stärksten Schachspieler zu ermitteln. Unter ihnen befanden sich Dragos Ciornei, der bereits die letzten fünf Jahre in Folge den Titel gewonnen hat und nun seine Siegesserie fortsetzen wollte, sowie Bernd Laudage, frisch gekürter Stadtmeister im Blitzschach. Aber sie waren bei weitem nicht die einzigen, die sich Chancen auf den Titel „Stadtmeister im Schnellschach“ ausrechnen konnten.

Gespielt wurde über sieben Runden. Bereits zur Mitte des Wettkampfes zeichnete sich ab, dass der Titelverteidiger dieses Jahr wohl nicht seinen Titel verteidigen können wird. Stattdessen saßen sich in der fünften Runde Ludger Grewe, der seine bisherigen vier Partien alle gewinnen konnte, und Bernd Laudage am Spitzenbrett gegenüber. Am Nachbarbrett trafen sich Andre Matzat und Torsten Kohnert, die mit jeweils drei Punkten aus vier Partien sich immerhin Chancen auf das Siegerpodest ausrechnen konnten.

Schoko-Weihnachtsmänner bei der Siegerehrung

Bei der Siegerehrung wurden als Preise Schokoweihnachtsmänner verteilt. Einen erhielt Alexander Rahlf als leistungsstärkster vereinsloser Spieler des Turniers. Einen weiteren Weihnachtsmann erhielt zu aller Überraschung Bernhard Limberg für die beste Rating-Leistung. Er wuchs an diesem Abend gegenüber seiner üblichen Spielstärke am meisten über sich hinaus.

Dragos Ciornei erkämpfte sich im Schlussspurt immerhin den zweiten Platz in der Gesamtwertung, noch vor dem Gewinner der Blitzschach-Stadtmeisterschaft Bernd Laudage auf Platz drei. Gewonnen, und somit auch den Wanderpokal erhalten, hat Ludger Grewe, der in der letzten Runde seinen Kontrahenten bereits einen Punkt voraus war. Nur ein Verlust in der letzten Partie hätte seinen Sieg gefährden können. Diese letzte Partie endete erstaunlich schnell in einem Unentschieden.

Lob für Turnierleiter Mark Schocke

Keinen Nikolaus, dafür aber ein großes Dankeschön, erhielt Mark Schocke, der als Turnierleitung gegen die ungerade Teilnehmerzahl wirkte und selbst einsprang.

Die nächste Oberhausener Stadtmeisterschaft im Schach beginnt am 4. Februar, bei der dann mit größeren Bedenkzeiten als zwölf Minuten für die gesamte Partie zuzüglich fünf Sekunden pro Zug gespielt wird.