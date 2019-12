Maik Odenthal: „Wir haben den Matchplan nicht umgesetzt“

Oberhausen. Nach dem Spiel gaben die Rot-Weißen zu, dass sie gegen Bonn eine Menge falsch gemacht haben.

RWO-Trainer Mike Terranova: Das war ein schweres Spiel, das nicht nach unseren Vorstellungen verlaufen ist. Natürlich sind wir froh über die drei Punkte, und trotz des schlechten Spiels freue ich mich darüber, denn endlich haben wir auch mal so ein Drecksspiel gewonnen. Das haben wir schon oft andersrum erlebt oder so, dass wir am Ende nur einen Punkt hatten. Über verschiedene Dinge werden wir intern sprechen.