Markus Feldhoff an der Seite von Jürgen Klinsmann

Unter der Woche wurde Jürgen Klinsmann als neuer Trainer der kriselnden Hertha aus Berlin vorgestellt. Der 55-jährige Weltmeister soll die „alte Dame“ wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Der Schwabe ist bekannt dafür einen großen Trainerstab im Schlepptau zu haben. Einer seiner Assistenten in der Bundeshauptstadt ist der gebürtige Oberhausener Markus Feldhoff.

Es war der 9. März 1997, als Feldhoff Bundesliga-Geschichte schrieb. Mit drei Toren gegen Rekordmeister Bayern München schaffte der damals 23 Jahre junge Angreifer im Trikot von Bayer Leverkusen endgültig den Durchbruch in der Bundesliga. Die Werkself gewann besagte Partie übrigens 5:2.

Drei legendäre Tore gegen Bayern München

Als Aktiver kickte der heute 45-Jährige, der seine Laufbahn in der Jugend der Sportfreunde Königshardt begann, außerdem für Bayer 05 Uerdingen und dem späteren KFC, Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg, Energie Cottbus und dem VfL Osnabrück.

Seine erste Trainerstation war beim Landesligisten TV Jahn Hiesfeld, den er 2006 allerdings nicht vor dem Abstieg in die Bezirksliga retten konnte. In der Saison 2008/2009 übernahm er, wenn auch nur für kurze Zeit, die SSVg Velbert 02. Es folgten mehrere Stationen als Co-Trainer. In Osnabrück, in Cottbus, beim heutigen Bundesligisten Paderborn, bei Werder Bremen, dem FC Ingolstadt und nun also Hertha BSC.

Hertha aus dem Tabellenkeller führen

Zusammen mit Weltmeister Andreas Köpke (57) und Alexander Nouri (40) an der Seite Klinsmanns soll er die Berliner aus dem Tabellenkeller führen.