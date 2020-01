Markus Poll: „Dieser Erfolg war so nicht zu erwarten“

NRW Liga, Borussia Düsseldorf – PSV Oberhausen 9:3: Auch wenn viele umkämpfte Duelle dabei waren, an der Punkteverteilung in der Landeshauptstadt bestanden letztlich wenig Zweifel. Hart erkämpften sich Dirk Wächtler und Bado Secer und Adrijan Skara zunächst Zähler, um die Partie eng zu halten. Sie verkürzten auf 1:2 und 2:3, doch Pierre Klein brachte seinen guten Start gegen Takuto Teramae nicht in trockene Tücher und ließ Düsseldorf erstmals wegziehen. Secer holte beim 3:5 noch einmal die Hoffnung zurück, doch zu mehr sollte es nicht reichen. Skara schaffte es im zweiten Durchgang gegen Anton Adler nicht zu einem erneuten Sieg, danach war die Gegenwehr bei Björn Baumann und Klein gebrochen, beide unterlagen 0:3.

PSV: Wächtler/Secer, Skara, Secer.

Verbandsliga, Post SV TTC Union Mülheim 9:2: „Das war so nicht zu erwarten“, gibt Markus Poll zu. „Die Doppel haben sich ja zuletzt bewährt, aber dass es gleich so gut los geht...“ Denn tatsächlich war hier der Grundstein schon gelegt. Eine Hypothek von 0:3 aus den Doppelvergleichen ist nur schwer aufzuholen. Poll und Christian Gerlitz machten es dabei als einzige spannend, wenn auch völlig unnötig. Im oberen Paarkreuz ließen Sebastian Frintrop und Poll dann mit 3:0 gar nichts anbrennen, je einen Satzverlust traten in der Mitte Patrick Schüring und Gerlitz ab, ohne den Sieg in Gefahr zu bringen. Mit dem 7:0 war die Messe längst gelesen, selbst als unten dann kein Punkt dazu kam, machten Frintrop und Poll auch im zweiten Durchgang je mit 3:0 kurzen Prozess.

Post: Poll/Gerlitz, Frintrop/Niesigk, Schüring/Schroll, Frintrop (2), Poll (2), Schüring, Gerlitz.

Landesliga, TTC Werden – SC Buschhausen II 9:0: Dass die Zwölfer-Vertretung die meiste Zeit mit Ersatz spielt war klar. Die Aufstellung beim Rückrundenauftakt ließ aber keine große Hoffnung zu. Achim Goldau und Björn Kürten – die einzigen beiden Satzgewinne gehen auf sein Konto – waren die einzigen Stammspieler im Aufgebot. Nach einer Stunde war es schon wieder vorbei.

SCB II: Fehlanzeige

Adler Union Frintrop III – PSV Oberhausen II 4:9: Der Start war mühsam, doch mit dem Doppelsieg von Bado Secer und Jörg Dobmann gelang es den Polizeisportlern das Spiel schnell zu drehen. Auch Hans Werner Esser gelang es, in fünf Sätzen zu punkten und nach der Niederlage von Waldemar Zick gegen den ehemaligen Buschhausener Matthias Quibeldey auf 2:3 zu verkürzen. Bernd Biegierz und Secer spielten in der Mitte perfekt und sorgten damit für die erste Gästeführung. Unten gewann Lisa Michajlova, um die Punkte zu splitten. Esser und Zick legten oben nach und drehten die Partie zum 7:4 erstmals komfortabel. Secer und Biegierz blieben ruhig und tüteten den Sieg dann ein.

PSV II: Secer/Dobmann, Esser (2), Biegierz (2), Secer (2), Michajlova, Zick.