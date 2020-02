Mewes und Sterkrade 06/07 hoffen auf eine Überraschung

Bezirksliga

Vogelheimer SV –

Sterkrade 06/07Dienstag 19.30

Mit dem Sturz zurück auf den Relegationsplatz sind die Sterkrader ins neue Jahr gestartet. In Vogelheim wartet eine große Aufgabe auf den abstiegsgefährdeten Club. Der Vierte aus Essen startete mit einem Sieg in das neue Jahr und will weiter siegen, um den Abstand auf Platz zwei zu verringern. Einfach machen werden die Tackenberger es den Gastgebern aber nicht.

„Ich erwarte von der Mannschaft die gleiche Einstellung wie Sonntag“, fordert Interimstrainer Georg Mewes mit Blick auf das unglückliche 2:2 auf eigenem Platz gegen Katernberg. „Wir sind nicht der Favorit, aber vielleicht gelingt uns eine Überraschung.“ Personell kann Trainer Mewes dabei erneut aus dem Vollen schöpfen, nach dem 1:4 im Hinspiel am Dicken Stein wäre ein Zähler ein willkommener Erfolg.

SF Königshardt –

TuS Essen-West Mi 20

Gerade nach der Niederlage bei Frintrop gewinnt dieses Nachholspiel zusätzlich an Bedeutung für die abstiegsbedrohten Sportfreunde. Denn mit den entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz könnten die Königshardter bereits acht Punkte hinter dem rettenden Ufer liegen. Das weiß auch Richard Zander, der das Ziel für dieses Spiel bereits nach der Partie in Frintrop formulierte: „Ein gutes Spiel zählt in der Situation, in der wir sind, nicht. Wir brauchen Punkte und das wollen wir am Mittwoch erneut versuchen.“

Marvin Telke wird nach seiner Ampelkarte von Sonntag gesperrt fehlen, auch Jannik Bauer, Nico Nachtigall und Darius Scholl fehlen dem Landesliga-Absteiger definitiv. Im Hinspiel in Essen setzte es ein 2:5, eine Wiederholung werden die Königshardter um jeden Preis verhindern wollen.