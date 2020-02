Was bleibt nach dem letzten Spieltag in der Regionalliga West? „Wir werden da sein, wenn die anderen Federn lassen“, sagte ein trotziger Trainer Mike Terranova nach dem 1:1 gegen die Sportfreunde Lotte. Immer wieder beschwört er die alte Weisheit, dass im Verlauf einer Saison jedes Team mal in ein kleines oder tiefes Loch fällt – derzeit ist es aber ausgerechnet seine eigene Mannschaft.

Das 2:1 gegen Bergisch Gladbach war wenig prunkvoll (nach vorausgegangenen glänzenden Wochen), die Derbyniederlage offenbarte unerwartete Züge von Mutlosigkeit und zaghaftem Verhalten, das 1:1 vom Freitag war hoffentlich der Tiefpunkt. Wenn die „Krise“ sich auf diese drei Spieltage beschränken sollte, wäre es ja noch gut, wäre sie nicht mehr als eine kleine Delle, die voraussichtlich noch knapp zu verschmerzen wäre.

Terranova: Wir werden stärker wiederkommen

„Wir werden stärker wiederkommen“, hatte Terranova nach dem wehtuenden 0:1 in Essen angekündigt, aber nur die zweite Halbzeit konnte am Freitag halbwegs überzeugen. Da war schon einiges an Brechstangen-Fußball zu sehen, was allerdings auch die Frage nach den Platzverhältnissen aufwirft.

Und der Platz ist wirklich schlecht. Die Aussage von Bastian Müller deckt sich ja mit der von Keeper Daniel Davari, der vor Wochen konstatiert hatte: „Das ist der schlechteste Platz, auf dem ich je gespielt habe.“ Was sich der oder die Greenkeeper aus der zuständigen OGM-Abteilung seit dem Herbst hier geleistet haben, ist ärgerlich und wird bis zum Ende der Saison nicht zu reparieren sein – hoffentlich ist Geld für eine Komplettsanierung zurückgelegt.

Auch Shaibou Oubeyapwa (Mitte) geht derzeit durch ein Tief. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

So viel Sand hat man noch selten (und im Stadion Niederrhein nie) gesehen. Dass da Flachpassspiel und Flügelläufe kaum möglich sind, monierte der Trainer jetzt auch. Die anderen müssen auch auf dem Platz spielen, kommt da die Antwort. Aber: Die anderen haben daheim meist ähnlich schlechte Bedingungen, sind sie also gewohnt und kommen damit zurecht. Terranova seufzte: „Wir werden unser Spiel umstellen müssen.“

Lob muss aber auch mal sein: Nach einer phasenweise katastrophalen Leistung in der ersten Hälfte kamen die Kleeblätter über die Mentalität, über einen unbeugsamen Willen, über Kraft und Wucht nicht nur zum Ausgleich, sondern auch zu diversen Chancen.

Kurzer Blick auf den Notizzettel, auf dem für Durchgang eins nur das Lotter Strafstoß-Tor verzeichnet ist:

Minute 48, toller Volley von Felix Herzenbruch aus 18 Metern wird auf verheißungsvollem Wege abgeblockt;

Minute 60, Cihan Özkara kommt an der Torraumgrenze beinahe artistisch an den hoch aufspringenden Ball, aber Lottes Keeper Jhonny Peitzmeier zeigt einen Reflex wie ein Handball-Torhüter;

Chancen zuhauf waren schon da

Minute 77, Raphael Steinmetz schießt wieder scharf und wie vor jener kurzen Zeit, als er „schön“ und mit übertriebenem Effet schnibbelte, den Ball lässt Peitzmeier nach vorn klatschen, Tarik Kurt reagiert zu spät für den Abpraller;

Minute 88, der seit zehn Minuten an der Hüfte schwer geprellte Kapitän Jannik Löhden gibt den Mittelstürmer, köpft aus kurzer Distanz knapp vorbei.

Chancen genug!

Auf der Gegenseite vergibt Lottes Jegor Jagupov unmittelbar vor dem Schlusspfiff nach einem Querschläger des ansonsten guten Felix Herzenbruch aus 14 Metern die größte und beste Torgelegenheit der Partie und jagt den Ball über das Davari-Tor in den Nachthimmel Richtung Rhein-Herne-Kanal. Was für ein Finale, Abpfiff!

Danach brach sich Bahn die Diskussion um die Aufstellung: Sie ist ja eigentlich immer der beliebteste Punkt für Debatten und Gespräche, deren Ende meist ergebnisabhängig ist. Gewonnen, alles richtig; verloren, ziemlich viel falsch. Und am Freitag?

Im Mittelfeld muss sich noch einiges finden

Man kann über alle Mannschaftsteile sprechen, tun wir es besonders über das Mittelfeld. Das war schon in den letzten Wochen eine neuralgische Zone und diesmal in der Zentrale mit Christian März wie immer, Bastian Müller (Comeback nach sieben Wochen und Schulterverletzung) sowie Giuseppe Pisano für den offensiven Part besetzt. Jerome Propheter musste in die Innenverteidigung rücken für den gelbgesperrten Nico Klaß. Propheter spielte hinten tadellos, fehlte aber auf der Sechs, auf der März seit Wochen Probleme hat wegen seiner nicht mehr ganz neuen Neigung zur Tändelei und Tempoverschleppung. Und der als technisch stark und ballsicher bekannte Müller hatte vor allem in der ersten Halbzeit erhebliche Probleme, bot dann aber eine sehr gute Produktpalette, in den letzten zehn Minuten sogar als Mittelmann in der Abwehr-Dreierkette.

Was soll man zu Pisano sagen? Er hatte einige sehr gute Szenen, in denen seine für die Regionalliga unfassbar exzellente Technik aufblitzte, aber in Abnutzungskämpfen, die in solchen Spielen wie dem am Freitag typisch sind, tun sich – ungewollt natürlich– Grenzen auf. Die übrigens auch Jeffrey Obst und Tim Hermes spürten. Obst enttäuschte auf der rechten Außenbahn, Hermes ist schnell und gut auf der linken Außenbahn, aber vor allem dann, wenn er von hinten kommen kann. Da versperrt ihm gerade aber Herzenbruch den Weg.

Mike Terranova hat’s nicht leicht, aber er scheut sich nicht vor Arbeit. Verloren ist noch nichts, denn: Die anderen kriegen auch noch ihre Krise!