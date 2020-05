Mike und Sergio Terranova geben Fußball-Tipps

Oberhausen. Der Fußballgott von RWO und sein Sohn starten Samstag mit einem Youtube-Kanal. Dort gibt es Fußball- und Fitness-Tipps.

Die Lochis gibt es nicht mehr, die Ludolfs waren zu viert und handelten mit Schrott. Qualität aber wollen die Terras abliefern. RWO-Trainer Mike Terranova und sein Sohn Sergio bieten ab Samstag auf dem Facebook-Kanal des EVO Fußballfitness.

In Zusammenarbeit mit RWO, dem Centro und der Contact GmbH wurde dieses Format entwickelt, in dem Mike Terranova und sein Sohn Sergio Fußball- und Fitnessübungen zum Nachmachen vorführen. Dabei stellen sie sich Herausforderungen aus dem Netz und testen bei Vater-Sohn-Duellen, wer die Nase vorn hat. Die Übungen können einfach zuhause oder im Freien durchgeführt werden und bedürfen keiner aufwendigen Ausstattung.

Kleine Spielchen mit den Zuschauern

Wie die Übungen funktionieren, erklärt der Fußballlehrer Terranova anschaulich und fordert die Zuschauer auch regelmäßig dazu auf, die Leistung der Terras zu überbieten, wie beim Ballhochhalten oder bei Wandpässen. Wem ein besseres Ergebnis als den Terras gelingt,dem winken Preise – natürlich nach Videobeweis.

„Die Terras“ starten am 9. Mai. Insgesamt zehn Folgen wurden in den letzten Tagen produziert und werden in wöchentlichem Rhythmus jeweils samstags veröffentlicht. So kann man sich bis in die Sommerferien auf Fußball und Fitness freuen: https://www.facebook.com/evo.energie/