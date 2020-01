Oberhausen. Die Buschhausener fühlen sich in der Außenseiterrolle gegen Düsseldorf pudelwohl, glauben aber an ihre Chance auf Zählbares.

SC 1912 reist mit breiter Brust und ohne Druck

Auch wenn sich die Rückrundentabelle nach dem ersten Spieltag der 3. Bundesliga sehr schön für die Buschhausener liest. Blenden lassen wollen sie sich vor dem zweiten Auswärtsspiel des neuen Jahres, bei den TTC Champions Düsseldorf um 18.30 Uhr am Samstag nicht.

„Wir sind der klare Außenseiter“, krächzt ein angeschlagener Michael Lange. „Ich habe den Sieg letzte Woche wohl am teuersten bezahlt, hätte die Leistung der Jungs aber auch wirklich nicht missen wollen. Viele Zuschauer kamen und meinten, dass das die beste Leistung jemals gewesen sei“, sind die Prioritäten klar gesetzt. Gut, dass seine Mannschaft unter der Woche mit dem kränkelnden Teamchef wenig zu tun hatte und daher in bester Verfassung und voller Besetzung in die Landeshauptstadt fahren werden. Das bedeutet weiter den Einsatz von Manuel Kupfer, der Trainer Matthias Augstein nach der Rückkehr von Tom Mykietyn - aktuell wegen Prüfungsstress außen vor - vor ein echtes Luxusproblem stellen wird.

Aktuell sind alle gut drauf

Dass sich Michael Servaty mit zwei Einzelsiegen in guter Form präsentierte und Genia Milchin zwei Wochen vor der Clickball-WM in London bereits gedanklich im Turniermodus ist, Kupfer befreit aufspielt und Christian Strack eben der verlässliche Christian Strack der letzten Jahre ist, fahren die Zwölfer nicht chancenlos nach Düsseldorf.

„Es steht und fällt auch ein bisschen mit Frank Müller“, weiß Lange. Der Mäzen des Tabellenzweiten kann frei entscheiden wer aus seinem Sechserkader antritt und entscheidet er sich für die bestmögliche Aufstellung, „dann wird das sehr schwierig.“ Sollte sich jedoch eine Chance bieten, dann verspricht Lange: „Wir sind bereit!“

Duelle mit Düsseldorf immer etwas Besonderes

So wie beispielsweise im Hinspiel Ende November. Da rasselten die Gäste in Buschhausen reihenweise durch die Schlägerprüfung, Müller stellte sich selbst im Doppel auf und brach den dritten Satz dann erzürnt ab. Wasser auf die Mühlen in einer ohnehin immer umkämpften Begegnung zweier unterschiedlichster Konzepte der 3. Bundesliga. „Das ist ihr Ansatz und der ist erfolgreich“, hegt Lange keinen Gram und freut sich auf die Partie, auch wenn vor seinem persönlichen Einsatz noch ein dickes Fragezeichen steht.

„Ohne Wunderheilung muss ich am Wochenende passen“, ist er sicher. Grund dafür ist das Vertrauen in das Team mit Trainer Matthias Augstein und der eigene Haussegen. „Entgehen lassen will ich mir das nicht, aber man muss auch vernünftig sein.“ Viele Zwölfer werden ihn auf dem laufenden halten können und versuchen eins der wenigen Auswärtsspiele in der Nähe wieder zu einem Heimspiel zu machen.