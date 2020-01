Stadtmeisterschaft Oberhausen: Welche Strafen nun drohen

So viel steht schon mal fest: Es wird keine Siegprämien geben nach dieser entgleisten Fußball-Stadtmeisterschaft. „Wir werden doch nicht belohnen, dass hier alles drunter und drüber ging, weil ein paar Idioten sich nicht benehmen können“, sagte Organisator Dieter Wilms am Tag nach dem so peinlichen wie traurigen Tag in der Jürissen-Halle. Ein bis dahin einwandfreies und gutklassiges Turnier wurde zerstört, weil einige wenige Menschen auf dem Feld nicht mehr Herr ihrer Sinne waren.

Wilms: „Wir haben Fotos gesehen, da waren wir entsetzt. Würgeszenen, Menschenjagd durch die Halle, von Spieler und Zuschauern. Wir haben die Sportgerichtsbarkeit angerufen, es wird Sperren und Strafen geben müssen.“ Konkret geht’s um die Partie Arminia Klosterhardt gegen den SC 20. Dort hatte der Klosterhardter Spieler Samet Kanoglu nach seinem Treffer zum 1:0 die SC 20-Spieler direkt vor deren Bank durch obszöne Gesten provoziert. Fortan war Gift in der Partie. Und der Schiedsrichter verlor zunehmend die Kontrolle. „Aber kein Vorwurf an ihn, das heizte sich enorm auf“ schützt Wilms den Unparteiischen.

Als der SC 20 fünf Sekunden vor dem Ende die 2:1-Führung erzielte, stürmten euphorisierte SC 20-Anhänger auf den Platz und die Situation entgleiste vollends. Kanoglu trat zudem gegen den Torschützen Sascha Möllmann nach und Spieler und Zuschauer gingen aufeinander los, lieferten sich Jagd- und Prügelszenen.

Stadtmeisterschaft Oberhausen: Polizei wollte die Halle räumen

Als sich die Krawalle auch außerhalb der Halle fortsetzten, wurde die Polizei benachrichtigt. Nachdem die Ordnungskräfte eintrafen, hatte sich das Geschehen unter den verfeindeten Lagern halbwegs wieder beruhigt. Oberbürgermeister Daniel Schranz nutzte die Gelegenheit, unter Begleitung einiger Polizisten die Halle zu verlassen. Manfred Gregorius, Chef des ausrichtenden Stadtsportbundes zu Wilms: „Wir haben das gemeinsam begonnen, jetzt stehen wir es auch durch.“

Etwas bedröppelt schaut das Team der DJK Arminia Lirich in die Kamera. Da steht man mal im Endspiel, dann gibt es keines. Für viele ist Arminia daher der Meister der Herzen. Foto: Mark Bohla / FFS

Wilms bat Verantwortliche des SC 20, die Randalierer aus der Halle zu führen. Die sahen sich dazu nicht in der Lage. Daraufhin schlug die Polizei der Turnierleitung vor, die gesamte Halle räumen zu lassen und die Veranstaltung abzublasen. Das aber wollte Wilms nicht, setzte auf Deeskalation und sprach sich für die Fortführung des Turniers aus. Mit dem bekanntem Ende, das zwei Mannschaften, die so weit wie schon lange nicht mehr gekommen waren, aus Protest gegen die Entscheidung der Turnierleitung den SC 20 doch wieder zuzulassen, im Halbfinale sowie im Finale gegen die Knappen nicht anzutreten.

Sonderberichte der Schiedsrichter

SuS-Trainer Dirk Rovers sowie Arminia Lirichs Coach Jens Szopinski fiel dies schwer. Allein: als aufrechte Sportler sahen sie keine andere Möglichkeit des Protests.

Im Nachhinein bedauert Wilms seine Entscheidung, den SC 20 doch im Turnier zu belassen. „Arminia hat auf uns gedrückt. Die haben alle Schuld auf sich genommen, was ich überhaupt nicht verstehe. Alle haben beleidigt und provoziert.“

Weitere Strafen können folgen

Die Schiedsrichter sind jetzt angehalten, Sonderberichte zu verfassen und Spieler und deren Fehlgriffe zu benennen. Dann wird die Kreis- oder Bezirksspruchkammer urteilen. Mit den Urteilen im Rücken will sich die Fachschaft Fußball überlegen, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Vor Jahren beispielsweise wurde Blau-Weiß Oberhausen mal für drei Jahre von den Stadtmeisterschaften ausgeschlossen, weil sich ganz ähnliche Vorfälle ereignet hatten. Übrigens mit relativ deckungsgleichen Spielern.

Weitergehende Maßnahmen wie mehr Ordner werden angedacht, stellen die Ausrichter aber vor Probleme: „Ein professioneller Ordnungsdienst ist teuer, wo sollen wir das Geld herholen? Ist das denn so gewollt, wenn sich ein, zwei Vereine daneben benehmen, die anderen mit zu bestrafen?“ (P.V.)