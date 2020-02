Nach den Doppeln wurde es für den SC 1912 bereits schwer

Oberhausen. 2:6 hieß es beim SV Siek. Der 0:2-Start nach den Doppeln kostete bereits einigen Mut. Am Ende reichte es deutlich nicht.

Kein guter Auftakt für die Zwölfer beim Doppelspieltag im Norden. Bei den formstarken Gastgebern aus Siek gab es ein 2:6, mit dem Siek sich endgültig aus dem Abstiegskampf befreit hat. Die Zwölfer gingen wie erwartet ins Duell, verpassten im Doppel allerdings zu punkten.

Michael Servaty und Manuel Kupfer waren in fünf Sätzen nah dran, verloren aber gegen das Spitzenduo Daniel Cords und Rimas Lesiv. Adrian Wiecek und Valentin Nad Nemedi wurden als Doppel zwei gegen Christian Strack und Genia Milchin gesetzt und triumphierten in vier Sätzen.

Bei Viererteams wird es nach 0:2 schon eng

Der 0:2-Start ist in Viererteams eine Hypothek, jetzt hätte viel für die Buschhausener laufen müssen, doch es blieb ein gebrauchter Samstag für die Mannschaft von Michael Lange und Matthias Augstein. Milchin kämpfte sich im zweiten Satz ins Duell mit Wiecek und war im dritten Satz nah dran, führte mit 7:3 und 10:9, bekam den und den vierten Satz aber nicht zu Ende. Ganz ähnlich bei Servaty am Nebentisch, der im ersten Satz ein 9:9 und im zweiten Satz ein 10:9 nicht in Zählbares umwandeln konnte.

„Die knappen Spiele haben wir zuletzt immer gewonnen, davon kann man aber nicht immer ausgehen. Siek hat dazu richtig gut gespielt.“ Mit dem 0:4 war die Partie nun fast schon entschieden, aufgeben wollten die Zwölfer allerdings nicht. Kupfer führte jedoch die Tradition des oberen Paarkreuzes fort, beim Stand von 1:1 war er mit 10:8 und 12:11 im dritten Satz nah dran endlich die Initialzündung zu geben, passenderweise reichte ein 11:10 im vierten Satz auch nicht.

Eine Chance war zwischendurch doch da

„Ich bin mir ganz sicher, wenn wir das Spiel gewinnen, holen wir auch was“, erklärt Michael Lange, ohne damit einen individuellen Vorwurf zu machen. Verlass war erneut auf Strack, der in vier Sätzen den ersten Punkt für seine Mannschaft sicherte. Am Ausgang sollte das nichts mehr ändern, aber Servaty bewies, dass die Buschhausener doch enge Spiele nach Hause bringen können. Sein Fünf-Satz-Sieg war das Ende der Fahnenstange, Milchin verlor abschließend 0:3, ehe es tags darauf in Schwarzenbek um Rehabilitation ging. „Das wissen die Jungs und wollen auch Wiedergutmachung betreiben“, verspricht Lange.