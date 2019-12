NBO und Jahn Königshardt haben Wünsche

Regionalliga Damen

evo NB Oberhausen –

TSV Hagen Sa 18

Bevor es für die New Baskets in der Halle Ost um Punkte geht, steht die Weihnachtsfeier des Vereins um 14 Uhr an.

In der Folge geht es dann für die Mannschaft von Ralf Weßlowski und Nicole Telke darum, den vierten Saisonsieg einzufahren und damit etwas an der klaren Korbdifferenz zu ändern. Dafür wollen die New Baskets mit soweit voller Kapelle einen Sieg einfahren. Die knappe Niederlage gegen Opladen war über weite Strecken schon die richtige Marschroute. Personell musste das Training in den letzten Tagen etwas zurückgefahren werden, da die jungen Spielerinnen noch doppelt im Einsatz sind.

Versöhnlicher Jahresabschluss Richtung Klassenerhalt

Das letzte Hinrundenspiel bietet die Möglichkeit auf einen versöhnlichen Jahresabschluss und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Denn auch wenn Barmen am Tabellenende ohne einen Punkt steht, kann sich zum Saisonende, wenn die Messe in den meisten Fällen bereits gelesen ist, die eine oder andere Überraschung auftun.





Oberliga Herren

TV Jahn Königshardt –

SC Bayer Uerdingen Sa 18

Mit dem SC Bayer Uerdingen kommt der Tabellenzehnte in die Kiefernhalle. Die Gäste mussten zuletzt eine Niederlage bei den Alten Freunden Düsseldorf hinnehmen und fuhren bisher lediglich zwei Siege ein – Jahn hat neun aus neun Spielen.

Der bisherige Saisonverlauf hat gezeigt, dass es den Oberhausenern oft nicht gelang, insbesondere gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte über 40 Minuten ihre Leistung aufs Parkett zu bringen. Am letzten Wochenende gelang es den Jahnern endlich, genau dies zu zeigen und über die gesamte Spieldauer eine konzentrierte Leistung abzuliefern. Gegen Hilden wurde damit ein Zeichen gesetzt, das bestätigt werden soll. Vor allem defensiv überzeugte Jahn, vorne gelang es, eine gute Balance zwischen Wurf und Zug zum Korb zu finden.

Nur Alex Lohrengel fällt aus

Erneut kann das Trainergespann Küppers und Klever aus dem Vollen schöpfen, lediglich der Ausfall von Allrounder Alex Lohrengel steht fest. Die Mannschaft um Kapitän Rzymski hofft erneut auf zahlreiche Unterstützung, die das Team bereits beim Spitzenspiel am vergangenen Wochenende getragen hat, um ohne Punktverlust ins Jahr 2020 zu gelangen.