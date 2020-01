Die NBO-Damen sind auch in eigener Halle gegen die AstroStars Bochum Außenseiter. Jahn Königshardt muss in Solingen personell umbauen.

NBO will Schwung mitnehmen, Jahn in Solingen gefordert

Regionalliga, Damen

evo NB Oberhausen –

AstroStars Bochum Sa., 18 Uhr

Gleich das nächste Heimspiel für die New Baskets von Trainergespann Ralf Weßlowski und Nicole Telke in der Halle Ost. Nach dem schönen Derbyerfolg in der Vorwoche über Herne haben sich die Mienen unter der Woche beim Training deutlich aufgehellt. Das macht die Aufgabe gegen den Tabellendritten aber nicht an sich schon einfacher, immerhin haben die Gäste am vergangenen Wochenende gegen den Spitzenreiter - und NBO-Mitaufsteiger - Capitol Bascats Düsseldorf mit 76:80 zuhause verloren und sich damit wohl aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet.

Statt sich nun aber für den Rest der Saison mit mittelmäßigen Leistungen zu begnügen, werden sie wohl auf Wiedergutmachung aus sein. Das ist von den Bochumerinnen, bei denen mit beispielsweise Ramona Tews und Wiebke Bruns einige alte Bekannte spielen, nicht anders zu erwarten.

Personell wird sich bei NBO der Kader zur Vorwoche immerhin kaum unterscheiden. Ein besonderer Ansporn könnte ein nachträgliches Geschenk für Sarah Zierhut sein, die am Freitag Geburtstag feiern durfte.





Oberliga, Herren

TSG Solingen –

TV Jahn Königshardt Sa., 20.30 Uhr

Zu ungewohnter Zeit geht es für die Mannschaft vom Trainergespann Küppers/Klever zu den Haien der TSG Solingen. „Wir wurden schon am Anfang der Saison gefragt und normalerweise machen wir so etwas auch immer mit“, so Sebastian Küppers über den späten Start.

Früher als häufiger zuletzt so richtig in die Partie starten sollen die Gäste allemal. „Die Niederlage gegen die Black Eagles war wirklich absolut unnötig“, ärgert sich Küppers immer noch ein wenig darüber, zu Hause nicht mit dem Spitzenreiter TG Düsseldorf gleich gezogen zu sein. „Aber wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und das abhaken.“

Einfacher wird es seiner Einschätzung nach auch bei den lediglich auf Platz sieben rangierenden Solingern nicht. „Wir kennen den Gegner noch aus der Landesliga und auch das Hinspiel hat wieder gezeigt, wie knapp es meistens gegen die TSG zugeht“, so Küppers über das erste Duell der aktuellen Spielzeit, das Timo Stuchlik mit einem Buzzerbeater zu Gunsten der Königshardter entschied.

Nicht einfacher macht es die personelle Situation der Gäste: „Es ist das erste Mal, dass unser großer Kader so richtig gefragt sein wird. Beim Training waren höchstens zehn anstelle der ansonsten 13 bis 15 Spieler“, erläutert Sebastian Küppers, der selbst krankheitsbedingt passen musste, aber ein gutes Team um sich weiß. Wer bei den Königshardtern neben Center Tilman Krusenbaum definitiv ausfallen wird, ist noch nicht klar.