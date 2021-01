Neu bei RWO: Kleeblätter bieten "Digitale Mitgliedschaft"

Oberhausen Seit Saisonbeginn überträgt Regionalligist RW Oberhausen seine Heimspiele im Livestream. Nun kommt eine digitale Mitgliedschaft hinzu.

Aufgrund der Corona-Pandemie war Rot-Weiß Oberhausen gezwungen, neue Wege zu gehen. Seit Saisonbeginn überträgt der Fußball-Regionalligist alle Heimpartien der laufenden Spielzeit mit Hilfe des Streaming-Dienstleister Leagues live mit drei Kameras, Kommentator und Super-Zeitlupen. Ein Angebot, was von den Kleeblatt-Fans und Sponsoren gut aufgenommen wurde und stetig durch weitere Formate wie den „Taktik-Talk“ oder den beliebten Dialog „Sachma‘, Vorstand…“ erweitert wurde.

„Wir sehen darin neue Potenziale für unseren Verein und stehen am Anfang einer Entwicklung, die wir gemeinsam mit den Fans, Partnern und Gönnern weiter ausbauen wollen“, erklärt RWO-Marketingleiter Maximilian Gregorius. Nun wird neben der klassischen „Analog-Mitgliedschaft“ ein digitales Upgrade angeboten. In Form einer digitalen Mitgliedschaft.

Eine App für die digitalen Mitglieder

Gregorius: „Wir wollen die Fans mehr am Vereinsleben teilhaben lassen und die Treue der Zuschauer belohnen. Die digitale Mitgliedschaft ermöglicht neben dem Zugang zu unserem Livestream, Zugriff zu unseren Highlights, exklusiven RWO-Formaten, die ständig erweitern wollen.“

In Planung befindet sich bereits ein Premium-Live-Ticker. Zudem wird der Verein vermehrt exklusive Hintergründe in Kurzvideos und ausführliche Reportagen anbieten. Bestehende Sendeformate werden in der Erstverwertung über die digitale Mitgliedschaft einzusehen sein. Daneben soll im März eine App für die digitalen Mitglieder an den Start gehen, die alle Inhalte direkt aufs Smartphone bringt.

"Die Nähe von Verein und Zuschauern ausbauen"

„Wir wollen das Schritt für Schritt weiter vorantreiben und neue Ideen und Konzepte hinzufügen, weil die digitale Mitgliedschaft nicht nur wegen des Livestream funktionieren sollte“, macht Markus Kleber, Mitbegründer von Leagues, deutlich. „Das Ziel der App lautet eine regelmäßige Bindung zu den Menschen zu bekommen, auch zwischen den Spieltagen. Gerade in Corona-Zeiten ist deutlich geworden, wie wichtig die Nähe von Verein und Zuschauern ist.“

Zu den Kosten: Wer bereits Mitglied bei RWO ist, zahlt einen Vorzugspreis (35 Euro pro Jahr). Wer kein Mitglied ist, zahlt den normalen Mitgliedspreis (72 Euro pro Jahr) und bekommt den digitalen Anteil im ersten Jahr geschenkt.