Nord-Trainer Julian Berg: „Vielleicht waren wir zu naiv“

Oberhausen Bis mindestens 31. Januar geht im Amateurfußball nichts. Oberligist Sterkrade-Nord will die Zeit dennoch nicht ungenutzt lassen.

Seit gestern ist klar: Mit dem verlängerten Corona-Lockdown bis mindestens 31. Januar müssen sich auch die Amateurfußballer weiter in Geduld üben. Somit scheint eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs nicht vor Mitte/Ende Februar wahrscheinlich, an Ligaspiele ist wohl vor Anfang März nicht zu denken.

„Wenn man sich die Infektionszahlen der letzten Wochen vor Augen hält, ist diese Entscheidung natürlich keine Überraschung“, nimmt Julian Berg, Trainer des Fußball-Oberligisten Spvgg. Sterkrade-Nord, die derzeit fußballfreie Lage an, ohne jedoch zu resignieren oder gar in Stillstand zu verweilen.

Nordler arbeiten in Etappen

„Nur weil derzeit der Ball nicht rollt, sind das Trainerteam und die Spieler nicht weniger gefordert. Wir beschäftigen uns nachwievor täglich mit Fußball“, meint Berg damit nicht nur die Analyse der bisher zehn absolvierten Liga-Partien. „Es geht darum, was haben wir gut gemacht, wo müssen wir uns verbessern. Wir haben den Fußball schließlich nicht erfunden, so dass wir uns stetig weiter entwickeln müssen.“ Dazu gehört auch eine „höhere Flexibilität“ im Training zu erreichen, auch was die Fitnesseinheiten angeht.

Dabei arbeiten die Nordler seit dem Beginn des zweiten Lockdowns in Etappen, wie es Berg beschreibt. Dies bedeutet auch eine ständige Anpassung der Individualpläne für die Spieler. Alles, damit der Oberliga-Aufsteiger beim Re-Start nicht bei Null beginnt. Jedoch ist Berg auch klar, dass das derzeitige Training im „Home-Office“ den Austausch auf den Rasen nicht ersetzen kann. „Allein kann man sich die Grundlagen zwar bewahren. Aber beim normalen Training auf dem Platz mit allen Spielern geht es natürlich um fußballspezifische Dinge, die man nicht über Skype einstudieren kann.“

„Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können"

Deshalb unterstützt der Nord-Trainer die Pläne des Fußballverbandes Niederrhein, eine Zwei-Wochen-Frist vor einer möglichen Wiederaufnahme der Saison auf drei oder vier Wochen zu verlängern. „Auch wenn unser Fitnessstand gut ist, brauchen wir einfach nach einer so langen Pause Zeit, um wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Zwei Wochen sind da mittlerweile viel zu knapp bemessen.“

Nach bisher zehn absolvierten Partien steht die Sportvereinigung in der Tabelle auf einem starken sechsten Tabellenplatz. Auf einen Stotterstart folgte vor dem Lockdown eine beachtliche Serie von sieben ungeschlagenen Partien hintereinander, darunter auch ein 3:2-Erfolg beim Tabellendritten, den Sportfreunden aus Baumberg. „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können und jeder einzelne Spieler bei uns im Kader das Potenzial besitzt, Oberliga zu spielen“, hatte auch Nord-Kapitän Michel Roth im Gespräch mit dieser Redaktion bereits deutlich gemacht, dass sich die Schmachtendorfer in der neuen Liga mittlerweile zu Recht gefunden haben.

„Vielleicht waren wir alle etwas zu naiv"

Wann es allerdings in der Oberliga Niederrhein letztlich weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Fakt ist: In der fünfthöchsten deutschen Fußball-Spielklasse sind am Niederrhein insgesamt 23 Teams aktiv, wobei in der Spitze elf Ligaspiele von 44 angesetzten Punktspielen über die Bühne gebracht worden. Somit scheint es quasi aussichtslos zu sein, die Saison mit allen verbleibenden 37 Partien bis zum finalen Stichtag am 30. Juni komplett zu spielen.

„Vielleicht waren wir alle etwas zu naiv, als wir für eine große Oberliga gestimmt haben. Jetzt haben uns die Corona-Pandemie und ihre Folgen aber wieder eingeholt und wir müssen mit den Konsequenzen leben“, sieht Berg die Chance, zumindest 50 Prozent der Spielzeit zu Ende zu bringen, weiterhin als realistisch an. „Wenn es im März, spätestens Anfang April wieder losgeht, ist die Hinrunde mit Englischen Wochen absolut machbar.“