In normalen Zeiten geben sie alles für ihren Sport. Dann ist der Vergleich mit dem Gegner und die Analyse bei Sieg oder Niederlage intensives Gesprächsthema. Viele leben für diese Momente, Sport bringt Menschen zusammen. Derzeit wird er im Sinne einer höheren Sache getrennt. Dafür haben die aktiven Sportler dieser Stadt volles Verständnis. Sport kann vieles bedeuten, aber Gesundheit ist alles. Die Sportredaktion hörte sich um.



Dimitrios Pappas (Fußball, RWO-U19): Die Absage war unausweichlich und absolut nachvollziehbar. Natürlich wären wir bereit gewesen gegen Fortuna Düsseldorf zu spielen, doch muss man die derzeitige Lage ernst nehmen und kein unnötiges Risiko eingehen. Für sich selbst, aber auch für andere in seinem Umfeld.

Dimi Pappas: Man muss die Lage ernst nehmen. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Björn Bohn (Fußball, SV Sarajevo): Meiner Meinung nach kommen alle Maßnahmen zu spät. Daran hätte man vor einigen Wochen schon denken können, als das Virus noch nicht so verbreitet war. Man sollte nicht in Panik verfallen, aber das ist nun bereits passiert. Ich hoffe, die wissen was sie tun. Was ich nicht verstehe: Flughäfen bleiben genauso wie die Grenzen offen, im Land aber macht man alles zu, Das widerspricht sich.

Markus Poll (Tischtennis, Mannschaftsverantwortlicher Post SV): „Ich gehe davon aus, dass die Saison beendet ist. Man muss ja nur ein paar Schritte weiter denken, die Fristen für die Relegation kollidieren ja dann im besten Fall mit Urlauben und privaten Terminen. Da werden die Spieler auf die Barrikaden gehen. Man kann es sowieso nicht allen Leuten recht machen, aber das fairste wäre wohl, die Saison zur Hinrunde abzurechnen. Das ist bei uns zwar dann auch ärgerlich, aber nicht entscheidend. Wenn Bottrop 47 trotz der guten Rückrunde absteigen würde, wäre das natürlich sehr hart.“

Dennis Zimmert (Fußball, SC Buschhausen 1912): Die Entscheidung ist richtig! Der Trainingsbetrieb sollte direkt auch eingestellt werden. Wir werden das tun. Denn wenn nur einer infiziert ist, muss die ganze Mannschaft in Quarantäne. Und viele meiner Jungs sind selbstständig, arbeiten in kleinen Betrieben. Die können sich Ausfälle nicht leisten.

Timo Kleer (Fußball, Arminia-U19): Nach der Entwicklung der vergangenen Tage war kaum mehr damit zu rechnen, dass tatsächlich noch gespielt wird. Die Entscheidung des Verbandes ist richtig, da dies eine Situation ist, die uns alle betrifft. Fußball ist wahrlich nicht das Wichtigste im Leben.

Tobias Rosser (Basketball, Jugendwart und 2. Vorsitzender evo NB Oberhausen): „Bis zu den Osterferien findet kein Training statt. Wir werden als Verein alles tun, um die Gesundheit aller Spielerinnen und Coaches zu gewährleisten und das Sportliche so lange hinten anstellen, bis die Lage geklärt ist. Ehrlicherweise bin ich sehr unsicher, ob der Spielbetrieb noch fortgesetzt wird.“

Marco Richter (Fußball, Arminia-Frauen): Eine sinnvolle Entscheidung. Der Fußball muss hier hinten anstehen, weshalb jetzt auch erstmal der Trainingsbetrieb für 14 Tage bei uns eingestellt wird. Ob, wann und in welchem Rahmen die Saison zu Ende gespielt wird, muss man jetzt abwarten.

Lothar Hoppe (Fußball, SFK-Frauen): Jede Nichtansteckung ist ein wichtiger Zeitgewinn, weshalb ich und die gesamte Mannschaft die Entscheidung absolut begrüßen.

Michael Lange (Tischtennis, 1. Vorsitzender SC Buschhausen): „Nachdem der DTTB die Ober- bis Bundesliga abgesagt hat, ist der WTTV dem Vorbild gefolgt. Ich bin froh darüber, dass es eine einheitliche Regelung gibt und nicht die Verantwortung auf die Vereine abgewälzt wird. Ich bin froh, nicht über die Wertungen der Saison entscheiden zu müssen. Wir haben im Tischtennis einen so zersplitterten Plan, wo einige Mannschaften deutlich mehr Spiele haben als andere, dass man keinen Stopp machen kann. Es gibt Überlegungen, die Saison mit dem Stand der Halbserie zu beenden. Tischtennis und Fußball beim SC Buschhausen haben ihren Trainingsbetrieb eingestellt, da müssen wir die Jugendlichen schützen.“

Julian Berg (Fußball, Trainer Sterkrade-Nord): Im ersten Moment der Aussetzung der Spiele war ich geschockt. Dass das Thema solch eine Dimension annimmt. Aber die Gründe sind plausibel und die Schutzmaßnahmen gerechtfertigt. Das Ausmaß war zuvor so nicht zu erkennen. Wir werden uns mit dem Vorstand treffen und die nächsten Wochen planen. Ich wünschte mir einen kompletten Notfallplan, in dem viele Fragen angerissen werden, die jetzt automatisch im weiteren sportlichen Verlauf auftauchen.

Dirk Lomberg (Fußball, U15-Trainer Arminia Klosterhardt): Wir stellen den Trainingsbetrieb selbstverständlich auch erst einmal ein. Als Verein haben wir in Oberhausen auch eine gewisse Strahlkraft und da können wir nicht als Mannschaft dagegen entscheiden. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Saison abgebrochen wird.

Ken Asaeda (Fußball, U17-Trainer RW Oberhausen): Gesundheit steht über allem, daher kann man die Entscheidungen des Verbandes nachvollziehen. Bei uns wurde das NLZ gesperrt. Daher werden die Jungs individuelle Trainingspläne bekommen. Wir planen zunächst so, dass wir wieder spielen werden.

Sebastian Küppers (Basketball, T rainer TV Jahn Königshardt): Wir haben die Kinder und Eltern abgeklappert. Auch wenn es keinen Grund zur Besorgnis gibt, geht es um das vielzitierte Wort Verantwortung. Daher ist die einzige logische Konsequenz, das Training auch abzusagen. Wir wissen nicht, wie es weiter geht, das weiß jetzt keiner. Alle sind enttäuscht und hätten gerne gespielt, aber die Vernunft geht vor.

Thomas Schrafen (Hockey, 3. Vorsitzender OTHC): „Nachdem der WHV den Spielbetrieb eingestellt hat, haben wir uns entschieden, den Trainingsbetrieb für zunächst zwei Wochen einzustellen. Die Gesundheit geht vor, viele sportliche Entscheidungen sind bereits gefallen. Bezüglich der Feldsaison machen wir uns keine Gedanken. Da müsste der Trainingsbetrieb bald aufgenommen werden. Daher bewerten wir die Situation in zwei Wochen neu. Der Verband wird das bei der Ansetzung sicher berücksichtigen.