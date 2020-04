Oberhausener Alex Mühling verlängert bei Holstein Kiel

Im Mai 2018 klopfte Alexander Mühling mit Holstein Kiel an die Tür zur 2. Bundesliga. Doch in der Relegation zogen die Norddeutschen gegen den VfL Wolfsburg letztlich den Kürzeren.

Oberhausen/Kiel. Der Oberhausener Alexander Mühling hat seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag bei Zweitligist Holstein Kiel bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Alexander Mühling hat seinen Vertrag bei Zweitligist Holstein Kiel bis 2023 verlängert. Der gebürtige Oberhausener, der seine fußballerischen Anfänge beim BV Osterfeld und Arminia Klosterhardt bestritt, war im Juli 2016 vom SV Sandhausen nach Kiel gewechselt und hat sich dort im Mittelfeld zum Stammspieler entwickelt. In der aktuellen Spielzeit kam der 27-Jährige in 24 Spielen auf vier Tore und fünf Vorlagen.

„Ich fühle mich im Verein und in der Stadt pudelwohl und bin sehr glücklich, auch in den nächsten Jahren den Weg der KSV mitgestalten zu können. Wir haben hier in den letzten Jahren eine wahnsinnig tolle Entwicklung genommen. Daher bin ich froh, auch in den nächsten Jahren Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen“, erklärte Mühling gegenüber der Vereinshomepage.

„Großen Anteil am sportlichen Erfolg der KSV“

Holsteins Geschäftsführer Sport Uwe Stöver ergänzte: „Mit Alex Mühling konnten wir einen Schlüsselspieler der Mannschaft langfristig an uns zu binden. Er geht mit einer hohen Einsatzbereitschaft und großen fußballerischen Qualitäten vorweg, zeigt konstant gute Leistung und strahlt durch seine integrative Art auf und neben dem Platz viel Ruhe aus. Damit hat er großen Anteil an dem sportlichen Erfolg der KSV und dem Teamgeist und Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.“

Ob und wann es für den dreifachen Familienvater in der 2. Liga wieder losgeht, ist derzeit noch offen. Gegenüber dieser Redaktion hatte der 1,86 große Blondschopf sich zum Thema Geisterspiele wie folgt geäußert: „Generell bin ich nicht so begeistert davon, aber ich glaube, in der jetzigen Situation wäre man froh, wenn überhaupt wieder gespielt wird, um die Saison irgendwie zu Ende zu spielen.“