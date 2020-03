Radsaison verspätet Oberhausener Radtreff am Ruhrpark Alstaden startet später

Oberhausen. Die Radsportler und Radwanderer werden sich etwas länger gedulden müssen, ehe der beliebte Radtreff am Ruhrpark startet.

Der Vorstand des RSV Blau-Gelb Oberhausen hat in Zusammenarbeit mit den Radtreffleitern folgende Regelungen getroffen: Die auf den 21. März verschobene Saisoneröffnung wird ersatzlos gestrichen. Die erste Ausfahrt des Radtreffs am 1. April entfällt. Voraussichtlich soll sie am 22. April stattfinden.

Die Prüfung der Fahrräder durch die Polizei entfällt und soll nach Möglichkeit innerhalb der laufenden Saison nachgeholt werden. Fünf Wochen müssen sich die Teilnehmer des Fahrradtreffs am Ruhrpark in Oberhausen nach jetzigem Stand der Dinge gedulden. Dann starten sportliche und gesellige Ausfahrten und das Warten auf Radtouren hat ein Ende.

Auch RTF-Fahrten um Oberhausen herum abgesagt

Die Zeit bis dahin sollten alle Radler nutzen, ihr Fahrrad vom Staub zu befreien und falls erforderlich in einen verkehrssicheren Zustand versetzen lassen. Zur Prüfung und Wartung sollten sie es einer Fachwerkstatt übergeben. Damit ist gewährleistet, dass sie ihr Zweirad bei den anstehenden Ausfahrten sicher ans Ziel bringt.

Erfreulicherweise erhielt der Radtreff auch im Jahr 2019 guten Zuspruch. Über weiteren Nachwuchs würden sich die Verantwortlichen Helmut Gommers und Rainer Gutsmann auch in diesem Jahr sehr freuen.

Der Fahrradtreff Ruhrpark findet mittlerweile zum 38. Mal statt. Geführte Ausfahrten werden jeweils mittwochs, 18 Uhr, stattfinden. Der Treffpunkt befindet sich in Oberhausen-Alstaden, Solbadstraße 10 an der Sportplatzanlage des BKV am Ruhrpark.

Das Coronavirus hat inzwischen zur Absage mehrerer RTF-Veranstaltungen und auch MTB- und Straßenrennen geführt.

Rück-Rennen soll Pfingstsonntag starten

Abgesagt sind: 22. März RTF ATV Haltern; 29. März RTF RTC Mülheim; 29. März RTF Radsportbezirk Aachen; 4. April: RTF RSV Friedenau Steinfurt; 4. April RTF und CTF RSV Grefrath; 5. April RTF RSC Wadersloh; 5. April RTF RSF Bochum.

Weitere Infos finden im Netz unter www.blau-gelb-oberhausen.de.

Trotz dramatischer Nachrichten: Derweil laufen rund um das Coronavirus die Vorbereitungen für das 70. Jubiläumsradrennen um den XXXL Rück-Preis weiter. Organisator Michael Zurhausen vom RC Olympia Buer wurde wie viele andere Sportvereine von der Dramatik überrascht. Nach Rücksprache mit Carsten König von XXXL–Rück, der Stadt Oberhausen und den Sponsoren war man sich einig, erst einmal Ruhe zu bewahren. Das traditionelle Pfingstradrennen ist für Pfingstsonntag, 31. Mai, geplant.

Zurhausen: „Wir arbeiten verstärkt weiter!“

„Die Vorbereitungen für so eine Großveranstaltung laufen ja schon seit einigen Monaten“, so Michael Zurhausen: „Daher werden wir jetzt verstärkt weiter arbeiten. Sollte es Ende Mai noch keine Entwarnung geben, gibt es für uns zwei Möglichkeiten. Entweder das Rennen komplett abzusagen oder die Veranstaltung in den September zu verschieben.“