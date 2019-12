Das Spitzenspiel in der Volleyball-Verbandsliga der Damen war eine spannende Angelegenheit - mit dem schlechteren Ende für Turnerbund Osterfeld.

Osterfelder Damen verlieren Gipfeltreffen gegen Düsseldorf

Verbandsliga, Damen

Turnerbund Osterfeld –

SC 99 Düsseldorf II 2:3

In einem spannenden, aber nicht hochklassigem Spiel unterlagen die Osterfelderinnen nach zwei Stunden mit 25:18, 15:25, 15:25, 25:23, 13:15 und mussten dem Gast aus Düsseldorf damit weiterhin die Tabellenführung überlassen.

Im ersten Satz war es eigentlich wie immer beim Team von Trainer Egbert Spickenbom. Konzentrierte Angaben und Annahmen führten zum Erfolg. Mira Duk, die zum ersten Mal als Zuspielerin agierte, machte ihre Sache sehr gut. Besonders im Block und in der Abwehr gab sie zusätzliche Sicherheit.

Wie in den Spielen zuvor ließ die Konzentration im zweiten und dritten Durchgang aber abrupt nach. Einfache Fehler in der Annahme, zahlreiche verschlagene Angaben und falsche Positionen in Block und Abwehr führten zu zwei klar verlorenen Sätzen. „Dass das Spiel gegen den Tabellenführer keine leichte Sache würde, war allen zuvor klar“, so Spickenbom. „Dass aber Leistung und Selbstbewusstsein wieder in den Keller gehen würden, war nicht unbedingt zu erwarten gewesen.“

Henkels Blöcke sitzen

Erst im vierten Satz knüpfte Osterfeld wieder an die Leistung des ersten Satzes an – auch mit Unterstützung des Gegners, der viele Angaben verschlug. Der fünfte Durchgang war extrem spannend. Es gelangen wieder mehr Angriffe und auch der Block von Sonja Henkel steuerte Punkte bei. Beim Stande von 13:13 unterlief dem Gastgeber aber ein leichter Fehler und diese Führung nutzte Düsseldorf anschließend zum umjubelten Triumph.

„Die Fehler in Annahme und Angaben sind nicht akzeptabel. Mit dieser Leistung werden wir nicht lange oben mitspielen können“, so Spickenbom. „Es hat aber zu einem Punkt gereicht, womit ich erst mal leben kann.“





BW Dingden II –

Jahn Königshardt 1:3

In einem sehr ausgeglichenen Spiel setzten sich die immerhin dreifach ersatzgeschwächten Jahn-Frauen am Ende durch. Trotz einer Reihe von Annahmefehlern gerieten sie im ersten Satz nie in Rückstand und gewannen 25:23. Der zweite Durchgang begann mit guten Aufschlägen vom Katherina van de Sand. Dingden machte den Rückstand aber wett und gewann 25:23. Das wollte Jahn im dritten Satz besser machen. Tatsächlich konzentrierte sich das Team und reduzierte die Anzahl der leichten Fehler - 25:20.

Bis dahin hatte das Spiel bereits viel Kraft gekostet. Daher motivierte sich der Gast, um nicht nachzulassen und den fünften Satz zu vermeiden. Weiter konzentriert baute Königshardt den Anfangsvorsprung auf 21:17 aus. Doch Dingden kam heran. Bei 24:23 hatten die Gäste bei eigenem Aufschlag Matchball. Ein sicherer Aufschlag und ein erfolgreicher Doppelblock ließen die Jahn-Damen jubeln.

Jahn: Appelt, van de Sand, Sinke, S. + L. Otto, Krämer, Kissmann, van Acken, M. + T. Martin.

Landesliga, Herren

Turnerbund Osterfeld –

TV Voerde II 3:0

Von Beginn an zeigte der Turnerbund die notwendige Durchsetzungsfähigkeit. Angriff und Abwehr stimmten im ersten Satz (25:16). Im zweiten Durchgang zeigte Osterfeld ein ähnliches Spielverhalten, wobei hier und da der erste Pass misslang, weshalb die Osterfelder zwischendurch auch zurücklagen. Doch Auswechslungen und ein kühler Kopf ließen den Satz wieder an den Turnerbund gehen (25:20). Dies setzte sich im dritten Durchgang (25:17) zum klaren Spielgewinn fort.

Tbd.: N. Köster, Syrowiszka, Fischer, Jansen, Amelung, Simson, Eichner, Reinelt, Hendricks, Gronen, Langer.