Pokal: Das sagen die Trainer von RWO und dem 1. FC Bocholt

Das sagen die Trainer nach dem Pokal-Aus von RWO beim 1. FC Bocholt:

Mike Terranova, RWO-Trainer: Glückwunsch an Bocholt! Wir haben es definitiv nicht auf die leichte Schulter genommen. Aber wenn der erste Schuss des Gegners direkt drin ist, wird es natürlich schwieriger. Zudem spielen wir ihm den Ball beim Aufbau direkt in die Füße, das müssen wir uns ankreiden. Wir wollten diesem typischen Pokalfight aus dem Weg gehen, das haben wir damit natürlich nicht geschafft. Trotzdem haben wir gemacht, getan und hatten auch die Möglichkeiten, das Ding zu drehen. Die letzte Szene passt dann zum Spiel, der eine rutscht aus, der andere rechnet nicht damit, dann wirst du bestraft. Insgesamt bin ich sehr, sehr enttäuscht. Das ist schwer, so kurz nach dem Spiel noch weiter zu analysieren und in Worte zu fassen. Ich werde da eine Nacht drüber schlafen und dann mit Sicherheit Konsequenzen daraus ziehen.

Manuel Jara, FC-Trainer: „Dass wir Oberhausen nicht den roten Teppich würden ausrollen können, war klar. Wir mussten maximal unangenehm sein und das haben wir über weite Strecken gut gemacht. Heute dürfen wir feiern, was meinen Respekt vor Mike Terranovas Arbeit und der Arbeit im gesamten Verein RWO aber nicht schmälert. Auch wir profitieren davon, ich wünsche ihnen, dass sie noch hochgehen.“