Postler setzen auf den Heimvorteil, 1912 II will nachlegen

V erbandsliga

Post SV –

TTV DJK Altenessen Sa 18.30



Post SV –

TTV Falken Rheinkamp So 15.30



Doppelspieltag für die Postler in der Sporthalle an der Wehrstraße. „Wir sind ja aktuell gut drauf, also wollen wir auch was holen“, verspricht Markus Poll. Der kann sich drauf freuen mit seinen Teamkameraden in Bestbesetzung an die Platte zu gehen. Dazu kommt dann auch noch der Heimvorteil. „Das ist dadurch, dass das noch nicht einheitlich für die Liga geregelt ist ja wirklich ein großer Vorteil“, erklärt der Postler. Daher kann die deutliche Hinspielniederlagen gegen Altenessen und Rheinkamp (jeweils 3:9), nicht unbedingt als Gradmesser zurate gezogen werden. Alle drei Teams trennt in der Tabelle nicht viel, Rheinkamp ist einen Sieg vor Post, Altenessen drei Zähler. „Ich sehe uns auf Augenhöhe“, stellt Poll Punkte in Aussicht. „Im Idealfall natürlich vier, aber zwei bis drei sollten es schon sein.“





Landesliga

DJK Franz-Sales Haus –

PSV Oberhausen So 11

Die Essener marschieren mit beinahe blütenweißer Weste durch die Liga, erst ein Remis mussten die Gastgeber beim 8:8 gegen den Siebten aus Mülheim. Der PSV, mit Teamverantwortlichem Bernd Biegierz hat vergangene Woche gegen den Verfolger VfL Winz-Baak (8:8) gezeigt, dass sie den Teams oben durchaus mal ein Bein stellen können, es wäre mit etwas mehr Glück im unteren Paarkreuz auch ein Sieg drin gewesen. Allein der Fairness halber - ganz uneigennützig - würden sie aus Essen also natürlich auch gerne zumindest einen Punkt entführen.





TTC Union Mülheim II –

SC Buschhausen II So 11

Der Sieg letzte Woche war wichtig, jetzt ist das Polster der Zwölfer-Reserve zum ersten der drei direkten Abstiegsplätze auf fünf Punkte gewachsen. Die Distanz auf das rettende Ufer und damit die Gastgeber aus Mülheim beträgt drei Punkte. „Wir treten wie immer so gute es geht an“, dämpft Alexander Palapys die Erwartungen vor dem durchaus wichtigen Spiel. Doch auch ohne Verstärkung aus der „Ersten“ mit Manuel Kupfer, der ja an der Spitzenposition der Zweiten gemeldet ist, reichte es beim Hinspiel noch zu einem Remis. Da standen die Zeichen sogar auf Sieg, hätten sich die Buschhausener in den Doppeln nicht so schwer getan. „Da ist was drin“, bestätigt Palapys.