Oberhausen. In den Tischtennis-Ligen wird langsam der Endspurt eingeläutet. Es ist an der Zeit, Entscheidungen zu treffen und Punkte zu sammeln.

NRW Liga

PSV Oberhausen –

TTV Rees-Groin Sa 18.30

Fünf Spiele hat der PSV noch, um den TTC BW Grevenbroich einzukassieren und zwei Punkte auf den sechsten Platz gut zu machen. Das Heimspiel ist ein guter Moment, um in Fahrt zu kommen und einen Bonuspunkt einzusammeln. Wichtiger wird das Duell kommende Woche gegen Schlusslicht Düsseldorf sowie die Wochen darauf gegen die direkten Konkurrenten Grevenbroich, Heisingen und Borussia Brand. Noch haben die Polizeisportler alles in der Hand, bisher steht nur ein Sieg in der Rückrunde.

Verbandsliga

Post SV –

Anrather TK RW Sa 18.30

Klettern, so hoch es geht, darum geht es für den Aufsteiger in den verbliebenen fünf Duellen. Auch wenn Union Mülheim, auf dem ersten Relegationsplatz, nur vier Punkte hinter den Postlern ist, so hat die Mannschaft um Markus Poll in einer starken Rückrunde bewiesen, dass sie in der Liga bleiben wollen und wohl auch werden. Poll: „Für sie geht es um viel, das wird kein einfaches Spiel. Aber wir sind komplett und wollen gewinnen.“





Landesliga

PSV Oberhausen II –

SSV Elfringhausen Sa 18.30

Große Herausforderung für das Schlusslicht am Förderturm, denn der PSV hat sich als Aufsteiger zur Nummer drei der Liga gemausert. Gegen das punktlose Schlusslicht wäre alles andere als ein klarer Sieg eine große Überraschung.





SG Schönebeck –

SC Buschhausen II Sa 18.30

Der achte Platz soll es für die Zwölfer-Reserve werden und dafür braucht es gegen die direkte Konkurrenz Zählbares. Für Schönebeck ist es die letzte Chance, auf den Relegationsplatz zu springen. Die Zwölfer wollen den Druck auf Adler Frintrop aufrecht erhalten. „Richtungsweisend liest sich immer gut und ist auch der Fall“, stellt Alex Palapys fest. Daher schlagen die Zwölfer in Bestbesetzung auf.