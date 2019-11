Oberhausen. Das Oberhausener PSV-Talent des Jahrgangs 2011 benötigt in Bottrop für die 50 Meter Schmetterling nur 41,89 Sekunden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

PSV-Talent Bielitzki stellt NRW-Altersklassenrekord ein

Mit vielen persönlichen Bestleistungen und Pokalen kehrte die Nachwuchsmannschaft des Polizei-Sportvereins Oberhausen vom 4. Pokalschwimmen der SVg Bottrop zurück. Dort sprangen insgesamt 381 Schwimmerinnen und Schwimmern aus 19 Vereinen für 1930 Einzelstarts ins Becken.

Dabei stellte Helena Bielitzki über die 50 Meter Schmetterling mit 41,89 Sekunden den NRW-Altersklassenrekord der 8-Jährigen ein. Das ist eine außergewöhnliche Leistung, die keinem Aktiven des PSV in den letzten Jahren gelungen ist. Zudem setzte sie neue Maßstäbe bezüglich der internen PSV-Altersklassenrekorde auf verschiedenen Strecken, ebenso wie Vereinskameradin Lara Kaiser, beide Jahrgang 2011.

Helena erneuerte die PSV-Altersklassennorm über 50m Schmetterling (41,89 Sekunden), 50m Rücken (46,66), 200m Rücken (3:35,90 Minuten), 50m Freistil (37,87). Lara stellte über 100m Brust in der Zeit 1:53,94 den alten Rekord ein.

Rekord hat nur 35 Minuten Bestand

Der Altersklassenrekord über die 200m Freistil wurde von beiden umkämpft und erneuert. Lara startete in Lauf 1 und verbesserte den Rekord auf 3:23,60 Minuten. Helena startete im Lauf 6 ebenfalls über 200 Meter Freistil und verbesserte Laras neuen Rekord in der Zeit von 3:18,20 erneut. So hielt Laras Rekord nur 35 Minuten.

Moritz Birk verbesserte in der Altersklasse der Elfjährigen die PSV-Rekorde über die Strecken 100m und 200m Schmetterling in den Zeiten 1:18,32 und 2:56,62 Minuten, wobei er den alten Rekord über die gefürchtete 200-Meter-Strecke um elf Sekunden unterbot.

Birk gewinnt alle sieben Starts

Zudem verbesserte er über die 200m Lagen in 2:49,31 Minuten einen knapp 20-jährigen Rekord. Im letzten Lauf des Tages ging er über die 200m Brust an den Start. Knapp verfehlte er den Altersklassenrekord, sicherte sich jedoch mit seiner Zeit von 3:06,77 Minuten den Sieg in der Altersklasse und den zweiten Platz in der offenen Wertung. Zudem war er mit sieben Pokalen in Gold bei sieben Starts der erfolgreichste Pokalgewinner des Teams.

Alle drei Aktiven werden mit ihren Leistungen demnächst in der NRW-Saisonbestenliste unter den vordersten Plätzen verzeichnet werden. Für diese sensationellen Ergebnisse wurden sie vom Trainerteam herzlich beglückwünscht.

„Solche Ergebnisse passieren nur mit einem hohen Maß an Trainingsfleiß“

„Solche Ergebnisse passieren nur mit einem hohen Maß an Trainingsfleiß“, darin waren sich die Trainer Justin Laurien, Robin Dehm und Thomas Spliethoff einig und fassten das Ergebnis zusammen: „Das haben sie gut gemacht. Aus unserer Sicht ein gelungener Wettkampf für die Aktiven und unser Training.“

Die Starter des PSV in Bottrop waren Dennis Benske (1 x Silber, 2 x Bronze), Emma Alferding (2 x Gold, 2 x Silber, 3 x Bronze), Felix Dumrauf (2 x Gold, 3 x Silber, 1 x Bronze), Finja Neumann (3 x Gold, 3 x Silber), Helena Bielitzki (4 x Gold, 1 x Bronze), Lana Willerberg (1 x Bronze), Lara Kaiser (2 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze), Lena Mackowski (5 x Gold, 1 x Bronze), Leon Keunecke (2 x Silber, 1 x Gold), Lina Camlica (1 x Bronze), Madelaine Sosgornik (1 x Gold), Maike Schlösser (1 x Silber), Moritz Birk (7 x Gold), Nazli Bögus (1 x Bronze), Nikita Kaslauskis (4 x Gold, 1 x Silber, 1 x Bronze), Paula Kalkbrenner (2 x Bronze) und Rieke Beckmann (3 x Bronze).