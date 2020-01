Schwimmen PSV und SG Oberhausen zeigen sich schon gut in Form

Oberhausen. Die Vorrunde des beliebten Kids-Cups läuft an. Zunächst geht es auf lokaler Ebene für die Talente rund.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

PSV und SG Oberhausen zeigen sich schon gut in Form

Für die Aktiven der E-Jugend startete das neue Jahr mit der Teilnahme zur ersten Runde des Kids-Cups auf stadtinterner Ebene, um im späteren Saisonverlauf die Qualifikation für die Bezirksrunde und das Finale in Wuppertal zu erreichen.

Dabei handelt es sich um keine klassische Wettkampfveranstaltung aus dem Leistungssportbereich, sondern um eine Breitensportveranstaltung mit kindgerechtem Ansatz für Kinder im Alter sechs bis neun Jahren. In diesem Jahr wird die Qualifikation bereits zum zweiten Mal nach neuem Prozedere durchgeführt, bei dem die Aktiven zunächst lokal die Pflichtzeiten erschwimmen, mit denen sie für die Bezirksrunde zugelassen sind und von dort aus die Teilnahme am Finale erkämpfen.

Junge Schwimmer haben ihre Trainer überzeugt

In den Disziplinen 4 x 25 m Kraul, 4 x 25 m Kombination, 4 x 25 m Brust, 6 x 25 m 3 Lagen/ Beine, 4 x 25 m Rücken, 6 x 25 m 3 Lagen und 200 m Teamausdauer gaben die Wettkämpfer alles und überzeugten ihre Trainer.

In der Vorsaison nahm SGO I am Finale teil, PSV I verpasste es nur knapp. Im März/April steht für die Kinder der zweite Durchgang an, Mai/Juni der dritte, bevor aus allen Bezirken ermittelt wird, ob es für die Bezirksrunde reicht.

Die erste Runde ist gelaufen

In den Durchgängen eins bis drei wird eine Rangfolge aller NRW-Teams entsprechend der Summe der Staffelzeiten aller Wettkämpfe erstellt und in Punkte umgerechnet.

In den Bezirksfinalen (Durchgang 4) und im NRW-Finale (Durchgang 5) wird die Rangfolge entsprechend der schnelleren Gesamtzeit ermittelt. Eine Teilnahme am Finale ist für beide Vereine oberstes Ziel.

Der erste Durchgang: PSV I 116:20,08; SGO I 116:44,78; SGO II 218:55,46; PSV II 219:11,43; SGO III 322:28,39; PSV III 324:29,46.