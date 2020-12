Michael Zurhausen, hier beim XXXL-Rück-Rennen 2019, organisiert derzeit die Ruhrpott-Challenge 501 und hofft, dass es kommendes Jahr auch wieder ein Rennen in Oberhausen gibt.

Radsport Rainer Barwenczik führt in Oberhausen

Oberhausen Die Ruhrpott-Challenge über 501 Kilometer für Radsportler bietet erstaunliche Leistungen und begeisterte Teilnehmer.

Weiterhin spannend verläuft die Viactiv Ruhrpott-Challenge 501, organisiert von Michael Zurhausen, aus dem RC Olympia Buer, der auch das XXXL-Rück-Rennen in Oberhausen veranstaltet.

Hier müssen die Teilnehmer vom 24. Dezember bis Silvester mindestens 501 Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Von der Teilnahme und dem Ehrgeiz der Starter sind Zurhausen und Andreas Schlenker vom Sponsor Viactiv total überrascht worden. So haben die knapp 100 Teilnehmer bis Sonntag Abend sagenhafte 23.544 Kilometer per Rad gefahren.





Absoluter Spitzenfahrer ist Udo Huiskes mit 1174 km in vier Tagen. Wer jetzt ins Grübeln kommt, hier ein Teil der Auflösung. Der 51-jährige Langstreckenspezialist aus Mülheim hat in seiner Laufbahn schon mehrere Fahrten zwischen 300 und 600 Kilometern Länge unternommen. Bereits 2011 war er beim längsten europäischen Langstreckenrennen von Paris nach Brest über 1100 Kilometer am Start und beendete diese Tour erfolgreich.





Bei den Damen entwickelt sich ein spannender Zweikampf zwischen der Führenden Sina Palasti aus Bochum mit 285 Kilometern und Marlen Mandel aus Moers mit 223 Kilometern.





Bester Oberhausener Radsportler ist Rainer Barwenczik mit 266 Kilometern, beste Dame aus Oberhausen ist Susanne Kollenberg mit 54 Kilometern.

Erstaunlich war, dass am Sonntag bei dem äußerst schlechten Wetter trotzdem 47 Radfahrende am Start waren. Erfolgreichster Akteur war Peter Ohm aus Bochum mit 204 gefahrenen Kilometern. Bei den Frauen gewann Palasti mit 77 Kiometern ebenfalls die Tageswertung.





Für die nächsten Tage bis Silvester erwartet Zurhausen noch einen spannenden Verlauf, zumal die Wettervorhersage zum Radfahren nicht schlecht ist.





Mehr Info: www.rpt-radrennen.de.