Raphael Steinmetz soll für Impulse sorgen

Der Dezember ist in der Regionalliga meist ein trister Monat. Viele Ausfälle bringen den Spielplan durcheinander und belasten für das neue Jahr. Seltsame Ansetzungen der Staffelleitung verärgern zudem. So spielen aus unerfindlichen Gründen Kölner Teams gegeneinander, ohne dass das Spiel der ersten Mannschaft berücksichtigt wird. Und Rot-Weiß tritt Samstag, 16.30 Uhr, gegen die U23 von Schalke 04 an, um eben das Aufeinandertreffen größerer Fanlager zu unterbinden.

Aus ebenjenem Grund wurde die Hinrundenpartie gegen die Schalker nicht am ersten Spieltag (wie angesetzt), sondern am Dienstag, 29. Oktober, zur unsäglichen Zeit um 14.30 Uhr, ausgetragen.

Jetzt also Schalke um 16.30 Uhr und sicher ist, dass Mike Terranova trotz anhaltender Regenfälle auf jeden Fall spielen will. „Der Rhythmus geht in solchen Zeiten verloren. Wenn man dann im Training weiß, dass nicht gespielt wird, fällt die Spannung ab.“

Gespielt werden soll auf jeden Fall

So will Terranova das Spiel gegen Schalke auf jeden Fall über die Bühne bringen,. Ob es dann angesichts der prognostizierten Regenfälle kommende Woche für das letzte Spiel des Jahres am 13. Dezember in Verl reicht, steht in den Sternen.

Terranova: „Wir wissen, dass wir gegen Bonn nicht unser bestes Spiel gemacht haben. Aber wir sind punktetechnisch immer noch eine der besten Mannschaften der Liga.“ Dies obwohl die Abgänge von Yassin Ben Balla und Patrick Bauder unterm Strich immer noch durchschlagen. „Wir kämpfen darum, Qualität zu schaffen, aber es dauert.“ Immerhin steht dem Trainer bis auf Tim Hermes der ganze Kader der zuletzt eingesetzten Akteure zur Verfügung.

Raphael Steinmetz wird diesmal beginnen, um mit Maik Odenthal, schnell die Räume zu finden, um abzuschließen. Bastian Müller fehlt mit einer Grippe, so dass Jerome Propheter von der Innenverteidigung nach vorn auf die Sechs rückt. Nico Klaß und Kapitän Jannik Löhden bilden dann die Zentrale. Die Außenbahnen werden von Philipp Eggersglüß und Felix Herzenbruch belegt.

Dominik Reinert im Aufwind

Vorne rechts hat sich Terranova wieder für Shaibou Oubeyapwa und damit für Geschwindigkeit statt Spielintelligenz mit Dominik Reinert entschieden. „Aber Dominik ist ganz nahe dran“; sieht Terranova den gebürtigen Duisburger im Aufwind. Christian März ist Bindeglied zwischen Propheter und Steinmetz. Vorne ist noch nicht sicher, ob er wieder auf die Doppelspitze mit Philipp Gödde und Cihan Özkara setzt. P.V.