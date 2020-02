Revierderby beim FC Schalke ist für RWO ein Bonusspiel

U19-Bundesliga

FC Schalke 04 –

RW Oberhausen So 11

Nach dem torlosen Remis gegen den MSV Duisburg wartet auf die A-Junioren von RWO das nächste Revierderby. Die Elf von Dimitrios Pappas tritt beim FC Schalke 04 an. Zwar sind die Rollen vor dem Anpfiff klar verteilt, doch hat RWO in den vergangenen Partien gegen die Königsblauen nicht selten für eine Überraschung gesorgt. „Für uns ist es ein Bonusspiel, in dem wir alles abrufen müssen. Nur dann können wir auch gegen Schalke bestehen“, so der Linienchef.

In den vergangenen drei Ligaspielen holten die Kleeblätter jeweils ein Unentschieden gegen die Mannschaft von Schalkes Vereins-Urgestein Norbert Elgert.

RWO öfters Remis gegen Schalke

Zuletzt gab es im September ein packendes 1:1 im Stadion Niederrhein zu sehen, wobei RWO sogar durch Innenverteidiger Enis Vila mit 1:0 in Führung ging, ehe nur wenig später Can Bozdagan den Ausgleich markierte.

Nicht nur mit Blick auf diese Partie weiß Pappas genau, worauf es am Sonntag ankommt. „Wir müssen Schalke die Lust am Fußballspielen nehmen und selbst mit Kontern erfolgreich sein. Wir erwarten einen Gegner, der hochmotiviert sein wird.“ Der S04-Nachwuchs steht aktuell nur auf Tabellenplatz sechs und hat bereits sieben Punkte Rückstand auf Position zwei und damit die Qualifikation für die Meisterschaftsendrunde.

Pappas mit Respekt vor Elgerts Leistung

Seit der Spielzeit 2009/10, damals wurde Schalke Siebter, schlossen die Knappen eine Saison nie schlechter als Rang zwei ab. Doch auch wenn die Königsblauen nach dem 0:4 gegen Leverkusen unter Zugzwang stehen, der Respekt von Pappas ist enorm. „Die Arbeit, die dort geleistet wird, ist beispiellos. Wenn einem die nötige Aufholjagd gelingt, dann Norbert Elgert und seinem Team.“ Für einige Spieler sollte die Partie in Gelsenkirchen doppelten Ansporn geben, haben doch Jan Bachmann, Leon Bachmann oder Marius Heck eine Vergangenheit im königsblauen Trikot. In Sachen Verletztenliste hat sich nach Jona Scholz, Ayoub Erraji auch noch Pablo Overfeld hinzugesellt.