Richard Liß: „Sport hat mir im Leben so viel gegeben“

Oberhausen. 1978 ist Richard Liß von GW Holten zum ersten Mal mit dem Kampfsport Taekwondo in Berührung gekommen. Und ihm bis heute treu geblieben.

Im Jahre 1978 ist Richard Liß zum ersten Mal mit dem koreanischen Kampfsport Taekwondo in Berührung gekommen… und ihm bis heute treu geblieben. Inzwischen Großmeister und Urgestein der Taekwondo-Szene, unterrichtet er immer noch aktiv und mit Herzblut seine Schüler persönlich.

Als Prüfer für die World Taekwondo Federation (WTF) hat Liß konsequent seine Kenntnisse und Fähigkeiten vertieft und erweitert bei Großmeistern selbst im Herkunftsland Südkorea. Als langjähriger Trainingspartner und Weggefährte ist Großmeister Andreas Maslanka zu nennen, beide Großmeister verbindet eine tiefe Freundschaft. Bei seinem Verein, als zweiter Vorsitzender von Grün-Weiß Holten, ist er seit Jahrzehnten eine feste Größe für den Bereich Kampfsport. Von hier aus organisiert er überregionale Lehrgänge und Seminare für die Bereiche Technik und Selbstverteidigung und zeigt sich verantwortlich für die Lizenzvergabe an Trainer und Kampfrichter.

Liß arbeitet zum großen Teil ehrenamtlich

Viele seiner Schüler sind nun selbst schon Meister und unterrichten selbstständig an Schulen oder im eigenen Kampfsportstudio. Nicht selten bringen ehemalige Schüler ihre Kinder zu Liß, um sie hier die Kunst des asiatischen Kampfsports und dessen Philosophie erlernen zu lassen. Ein großes Anliegen ist ihm, jedem Kind, das Taekwondo erlernen möchte, die Möglichkeit dazu zu geben. Auch Kinder, deren Eltern keine hohen Vereinsbeiträge zahlen können, sind eingeladen, von erfahrenen Trainern und Liß selbst zu lernen.

Er arbeitet zum großen Teil ehrenamtlich und ist häufig in Kindergärten und Grundschulen anzutreffen. Stationen seiner Tätigkeit waren unter anderem: die Alsfeldschule, die Astrid-Lindgren+Johannes Schule, die Steinbrinkschule, die Gesamtschule Weierheide und die städtische Kindertageseinrichtung in Holten. Bei der Kurbel war er viele Jahre als pädagogischer Mitarbeiter in der Melanchthonschule tätig. Hier entwickelte er sein eigenes Trainingssystem unter dem Motto: Bewegungsspiele in Kombination mit asiatischer Kampfkunst.

Große Liebe kommt zum Training

Zur Zeit ist Richard Liß Träger des 7. Dan und kein Ende ist in Sicht. Er sagt: „Meine Erfahrungen möchte ich unbedingt weitergeben. Der Sport hat mir im Leben so viel gegeben und mir Glück gebracht. Hier habe ich im Training meine große Liebe kennengelernt und darf diese nun auf ihrem Weg zum 1. Dan begleiten und ausbilden.“